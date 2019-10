Solskjærs grusomme statistikk: – Et problem

Keeper David de Gea var ikke med på den åpne treningen i Manchester onsdag. Lokalavisen Manchester Evening News (MEN) melder at han er uaktuell for kampen torsdag. Det samme gjelder Diogo Dalot, Axel Tuanzebe, Paul Pogba, Luke Shaw, Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah.

Anthony Martial og Jesse Lingard skal ifølge MEN være aktuelle for å starte mot Partizan.

United har bare scoret fem mål på sine elleve siste forsøk borte og står uten seier i samme periode. Torsdag venter en vrien oppgave mot hjemmesterke Partizan Beograd i Europa League.

Serberne står uten tap hjemme på sine 14 siste kamper i UEFA-turneringer.

– Vi har spurt oss selv

Da Solskjær tok over Manchester United, satte laget ny klubbrekord med ni strake borteseire. Nå har det altså snudd totalt, og laget har ikke vunnet på fremmed gress siden seieren over Paris Saint-Germain (3-1) i mars.

«Mirakelet i Paris» var med på å gi Solskjær managerjobben på permanent basis.

– Hvorfor det er slik, er et spørsmål vi har spurt oss selv. Etter at jeg kom til klubben vant vi ni på rad, og siden har vi ikke vunnet borte. Det er et problem vi må takle og bli kvitt så fort som mulig. Vi har fire bortekamper på rad nå fremover, og forhåpentlig vil den vonde statistikken snu, sa Solskjær på onsdagens pressekonferanse, ifølge MEN.

Dave Thompson / AP

Ungdommer får sjansen?

Solskjær har også en viktig Premier League-kamp å forholde seg til. Den går borte mot nestjumbo Norwich søndag. Etter det står bortekamper mot Chelsea (Ligacupen) og Bournemouth for tur.

Det er derfor ventet at Solskjær lar noen ungdommer starte mot Partizan torsdag kveld. Én av disse er Mason Greenwood.

– Han er en spiller vi virkelig tror kommer til å bli viktig for oss i framtiden, sa Solskjær forrige uke etter at Greenwood signerte en forlenget avtale.

United har fire poeng på sine to første kamper i Europa Leauge etter møter med Astana og AZ Alkmaar. Partizan leder gruppa på bedre målforskjell enn Manchester United.

Vond rekke

Siden festkvelden i Frankrike i mars, er dette Uniteds fasit på bortebane. Den er ikke lystig lesning: