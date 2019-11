– Vi har hatt utfordrende værforhold også tidligere. Men det er nytt at det skjer i den siste serierunden, som betyr så mye for mange lag både i toppen og bunnen av tabellen. Det gjør det ekstra utfordrende, sier RBKs stadionleder Roar Munkvold.

Mandag ble det sendt ut gult farevarsel for Trøndelag. Et voldsomt væromslag fredag vil gi et stort snøfall og nordvestlig storm i flere dager på rad.