TIL stirrer nedrykket i hvitøyet: Tre tromsøværinger skal være med å redde byens fotballstolthet

Det er kun to dager til «Gutans» skjebne skal avgjøres i Eliteserien, der hele seks lag er involvert i nedrykksdramaet som venter.

TIL skal møte Stabæk foran tusenvis av tilskuere på Alfheim, som har åpnet portene for publikum.

På banen vil det – høyst sannsynlig – være tre tromsøværinger fra start for TIL: Jacob Karlstrøm i mål, Jostein Gundersen på høyre stopperplass og Runar Espejord på topp.

iTromsø har spurt trioen hvordan det er å gå inn i denne skjebnekampen som Tromsø-gutt.

– Nei, jeg har nå gjort det i seks år, sier Espejord til iTromsø, før han fortsetter:

– Jeg gleder meg og jeg synes det er veldig artig å spille disse kampene. Det betyr utrolig mye og er den viktigste kampen vi har spilt på en god stund. Det er bare å glede seg, og det håper jeg alle på laget gjør. Det blir kjedelig hvis nervene tar over, da kan vi få trøbbel, sier Espejord.

– Kjenner litt på det

Gundersen og Karlstrøm sier de har nervene under kontroll, men at det betyr litt ekstra at de – som tromsøværinger – skal være med å avgjøre dette.

– Jeg kjenner litt på det, men man må bare tenke at det er en helt vanlig kamp og gjøre det jeg alltid bruker å gjøre, sier keeper Jacob Karlstrøm.

– Er det vanskelig å tenke at det er en vanlig kamp?

– Vi fotballspillere gjør dette hver dag. Det kommer naturlig. Det er bare artig at det er litt ekstra press og artig med en del folk på tribunen.

Gundersen er tydelig på at de vet hva som står på spill på søndag.

– Jeg som Tromsø-gutt har ikke lyst å spille i 1.-divisjon neste år, også med tanke på at det er 100 års jubileum for klubben. Vi vet at ting snur fort i fotball, så hvis vi holder oss nå kan vi få en kjempesesong neste år,

Tenker ikke på skrekkscenarioet

TIL har rykket ned ved to anledninger fra øverste nivå siden opprykket i 1986: I 2001 mot Lillestrøm på Åråsen og i 2013 mot Brann i Bergen.

Det betyr at de kan bli de første i historien å rykke ned med klubben på Alfheim.

– Hva tenker du om skrekkscenarioet: Rykke ned med TIL foran et fullsatt Alfheim som tromsøgutt?

– Jeg har egentlig ikke tenkt noe på det, for det er bare seier som gjelder på søndag. Det får man ta hvis det hadde skjedd, men det skal ikke skje, svarer Espejord.

Karlstrøm har vunnet kampen om keeperplassen og stått samtlige kamper i slutten av sesongen.

Han frykter ikke å gjøre en keepertabbe som sender de ned en divisjon.

– Jeg har såpass god selvtillit at det ikke blir noe problem, sier keeperen.

– «Skjiter» i hvem som avgjør

Men for å legge vekk marerittet til side for TIL-supporterne og Tromsø-trioen: De kan også bli TIL-helter for evig tid hvis de putter eller header det avgjørende målet.

Det vil jo – mest sannsynlig – være spissen Espejord som blir den spilleren av trioen, uten at han legger prestisje i det.

– Jeg «skjiter» i hvem som avgjør dette, om det er meg eller hvem det er. Så lenge vi klarer å avgjøre det. Vi trenger å være i Eliteserien og er nødt å klare det. Om så det er Jacob i mål som scorer. Det har ingenting å si, sier Espejord.

Gundersen har scoret tosifret antall mål for TIL i Eliteserien, og kan fort være den som gjør at TIL berger plassen.

– Jeg skal bidra med mitt, men jeg er fornøyd så lenge vi vinner, sier midtstopperen.

Stabæk er blant formlagene i Eliteserien og har vært kruttsterke i høst. Det bryr Espejord seg mildt sagt lite om.

– Det kunne vært hvem som helst, egentlig. Vi har bare én ting å gjøre, og det er å vinne kampen. Jeg bryr meg ikke hvem som kommer hit og møter oss. Det er bare tut og kjør. Har vi en god dag, så er det ingen som kan måle seg med oss på Alfheim, slår 23-åringen fast.