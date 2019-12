KRISTIANSAND: – Det er veldig trist om det ikke kommer før på høsten neste år, ikke bare for oss, men for alle som benytter hallen, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start en Drøm AS.

Kristiansand kommune og idrettssjef Terje Abrahamsen bekrefter nå overfor Fædrelandsvennen at det neppe er nytt dekke på plass før vintersesongen neste år. Den starter 1. november.