Manchester United – Norwich 4–0 (1–0)

Manchester United sto med åtte seiere i Premier League før lørdagens hjemmekamp. Felles for dem alle: Marcus Rashford scoret mål.

Seieren mot Norwich ble ikke noe unntak. Spissen sendte United i ledelsen i første omgang, etter et lekkert innlegg av Juan Mata.

Spissen doblet like så godt ledelsen fra straffemerket i starten av andre omgang, før Anthony Martial meldte seg på og ordnet 3–0, etter nok en presis pasning fra Mata.

Innbytter Mason Greenwood fastsatte sluttresultatet til 4–0 med et kvarter igjen av kampen.

Det var tre svært viktige poeng for manager Ole Gunnar Solskjær, som trengte det for å dempe kritikken som har blusset opp særlig etter ydmykelsen mot Manchester City.

Dessuten har Solskjærs lag til tider slitt mot antatt dårligere motstand, selv om dette har bedret seg den siste tiden, med seire mot blant annet Newcastle og Burnley.

Ropte på straffe

Manchester United yppet seg etter kvarteret spilt på Old Trafford. Arkitekten Mata ga et forvarsel om hva som skulle komme da han spilte Anthony Martial gjennom på ti meter. Franskmannen så ut til å bli taklet på fot av Christoph Zimmermann, og ropte på straffe, men fikk ikke gehør hos dommer Anthony Taylor og VAR-teamet.

Alexander Tettey og en armé av Norwich-spillere spilte oppofrende og fikk ryddet unna det som hjemmelaget kom med i det videre, men etter 27 minutter ble pasningen fra Mata for utsøkt.

Spanjolen fikk god tid på høyrekanten, fikk sikte og legge den over på venstrefoten. Da fikk Marcus Rashford en enkel jobb med å bredside ballen som dalte ned på bakre stolpe.

Straffescoring

Alt handlet om Manchester United etter scoringen, men like før pause rullet Norwich opp. Emi Buendía skaffet bortelaget ballen, og holdt på den akkurat lenge nok til at han fikk rullet den til Todd Cantwell innenfor 16-meteren. Engelskmannen bredsidet ballen mot lengste, men der var David de Gea med en reddende hanske.

Rashford startet andre omgang med å servere Brandon Williams bak forsvaret til Norwich. Tim Krul rushet ut, men Williams fikk en fot på ballen og ble felt på kanten av 16-meteren. Det var ikke noe tvil om at det var straffespark.

Krul har hatt noen voldsomme strafferedninger denne sesongen, men Rashford lot seg ikke sette ut av keeperens utpsyking og satte ballen nede i høyre hjørne etter 52 minutter.

To minutter senere fikk Mata vispe ballen inn i feltet. Anthony Martial gikk opp alene, og stusset ballen i lengste. Det var kjørt for Norwich.

Maguire tilbake

Williams fikk en mulighet i kategorien «alle tiders» rett etterpå, men klarte å skyte over fra to og én halv meter.

Rashford ble byttet ut etter 59 minutter, men i hans fravær viste innbytter Mason Greenwood at han ikke ville være noe dårligere. Uten press banket han ballen langs bakken og i hjørnet fra 16 meter etter 75 minutter.

Etter noen uker med tunge skadenyheter for Ole Gunnar Solskjær kom det et lysglimt i lagoppstillingen, da Harry Maguire var tilbake.

Stopperen fikk en hoftesmell i FA-cupkampen mot Wolverhampton forrige helg, og besto ikke den fysiske testen før ligacupkampen mot Manchester City. Solskjær uttalte at han fryktet at skaden var verre enn antatt, men heldigvis for nordmannen var stopperkjempen frisk nok til å spille og bidra til at de holdt nullen mot Norwich.