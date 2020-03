Koronaviruset førte til at Norges idrettsforbund 12. mars anmodet om at all idrettsaktivitet innstilles inntil videre.

De siste dagene har det vært fokus på at mange, ikke minst barn og unge, likevel spiller fotball sammen. Enkelte steder har politiet kommet for å bryte opp, fordi idrettslagene selv ikke makter å ha kontroll.