Idrettslaget er avhengig av kommunal hjelp for at fotballhallen skal bli en realitet. Totalkostnaden for hallen vil være på 35 millioner kroner. Den skal finansieres med tippemidler, sponsormidler og egenkapital. I tillegg forventes en momskompensasjon på sju millioner kroner.

Men idrettslaget er også avhengig av et lån på drøyt 14,5 millioner, og trenger kommunal lånegaranti for det.