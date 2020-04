Derfor valgte Sandnes Ulfs største talent å gå til Stabæk

– Det er i boks, avtalen er undertegnet, sier en glad Kaloyan «Kay» Kostadinov til Aftenbladet.

Han ble kjent med interessen fra norske og utenlandske klubber under Sandnes Ulfs trenings- og kampopphold på Costa del Sol i Spania den første uken i mars.

Tre gode landskamper for Norges U18-landslag på La Manga i januar pirret klubber på høyere nivå.

Stabæk tidlig ute med bud

Brøndby, Molde og Stabæk hadde sine observatører under kampene mot FC Honka og Åsane. Viking-trenerne så også hele kampen mot FC Honka.

Stabæk var ivrigst og la inn bud allerede den gangen. Siden har bæringene holdt kontakt.

Fakta: Kaloyan Kalinov Kostadinov Fra: Bulgaria. Født: 18. juli 2002. Bosted: Sandnes fra 2011. Yrke: Fotballspiller/skoleelev. Klubb: Sandnes Ulf. 5 seriekamper. Landskamper: Norge U18 – 3, Norge U17 – 6. Aktuell: Går fra Sandnes Ulf til Stabæk.

– Jeg er glad for at Stabæk opprettholdt interessen. Det er en klubb som utvikler talenter og bruker unge spillere, begrunner Kaloyan Kostadinov og har rett i det.

Tobias Børkeeiet (Brøndby), John Hou Sæter (Kina) og Kristoffer Askildsen (Sampdoria) er blant mange som ble solgt i fjor da Stabæk innkasserte 73 millioner kroner for sine mange salg.

Ting tyder på at unggutter som Emil Bohinen, Hugo Vetlesen og Ola Brynhildsen blir solgt til sommeren.

Derfor kan dette fort bli en perfekt overgang for Kostadinov.

– Kanskje får jeg prøve meg i eliteserien allerede denne sesongen, tenker han.

Jønsson og Belsvik så Kostadinov

Etter rapporter fra den første kampen i Spania, satte trener Janne Jønsson og assistent Petter Belsvik seg på tribunen da Sandnes Ulf spilte mot Åsane. De bestemte seg der og da om å be avtroppende sportssjef Inge André Olsen få i stand overgangen.

Sørlendingen som har styrt sport i Stabæk i ni år, rakk det så vidt. Allerede i dag, 1. april, starter han i tilsvarende jobb for Aalborg Boldklubb i Danmark.

17-åringen Kaloyan Kostadinov som fyller 18 i juli, er født i Bulgaria og kom til Sandnes sammen med sine bulgarske foreldre i 2011. Han er ekte Ulf-gutt, har aldri vært i andre klubber.

– Jeg flytter til Bærum i august, skal kombinere fotball med videregående på NTG (Norsk Toppidrettsgymnas) og bo på skolen.

– Selv om jeg flytter hjemmefra for første gang, kommer jeg til et miljø med mange jevnaldrende. Det skal gå fint, sier Kostadinov.

Håper å få kamper for de lyseblå

Kontrakten med Stabæk varer fire år, men dersom fotballen kommer i gang som planlagt i mai/juni, håper han å få med seg noen kamper for moderklubben i OBOS-ligaen.

– Det hadde vært veldig kjekt å få bidra for Sandnes Ulf, understreker han.

Kay som han kalles blant venner, ble tilbudt proffkontrakt med Sandnes Ulf for to år siden. En spe, liten og forsiktig gutt, men med talent for å styre fotballkamper med sine dragninger og en presis venstrefot fra sentral midtbane.

Det siste året har han vokst mye.

– Jeg har vokst fort, kjenner at jeg trenger mer muskler, men stoler på at det kommer med et godt treningsopplegg, tenker han.

Debuterte mot Notodden

Da Kostadinov satt på benken i bortekamp mot Notodden sommeren 2017, var han ikke fylt 16 år, og det skulle gå 13 måneder til før han fikk sin A-lagsdebut. Også den gangen borte mot Notodden.

28. juli 2018 fikk han åtte minutter, siden fulgte tre nye innhopp før han 9. november i fjor fikk sin første kamp fra start, i Sandnes mot Strømmen. Han skulle også spilt den siste kampen mot Kongsvinger, men den muligheten forsvant da Sandnes kommunen aldri klarte å få i stand banen.

– Jeg gleder meg til de siste månedene med Sandnes Ulf, og jeg gleder meg til å prøve noe nytt, sier Kaloyan Kostadinov som har dobbelt statsborgerskap, norsk og bulgarsk. Så langt har han valgt å spille for Norge.