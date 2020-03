Gameweek 28 var blytung for mange. I gjennomsnitt to de drøyt syv millioner Fantasy Premier League-spillerne bare 26 poeng.

Et uventet tap for Liverpool mot Watford og overraskelser i forskjellige laguttak var blant faktorene som gjorde runden ekstra krevende. Like før fristen begynte det å gå rykter om at Leicesters storscorer Jamie Vardy måtte stå over fredagens kamp mot Norwich grunnet skade.