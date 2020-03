Schalke-treneren om Branns nykommer: – Glad det ordnet seg

Branns nye keeper ble tema på Schalkes pressekonferanse før lørdagens Bundesliga-kamp hjemme mot Hoffenheim.

Den tyske storklubbens trener, David Wagner, uttalte at han var fornøyd med at Fährmann nå får sjansen i Brann.

– Jeg er glad for at det ordnet seg for ham. Ting gikk virkelig ikke som planlagt i Norwich med tanke på skader. Vi er takknemlige for at denne sjansen dukket opp, sa Wagner.

THILO SCHMUELGEN / Reuters

– Skaper tryggget

Fährmanns overgang til Brann er ennå ikke formelt gått gjennom, og den 31 år gamle tyskeren har derfor ikke ønsket å uttale seg til pressen ennå.

Han sto hele kampen da Brann spilte 1–1 mot HJK Helsinki i Vestlandshallen fredag, og høstet lovord fra Brann-treneren etter oppgjøret.

– Ralf er en autoritet til de grader. Han er rolig med ball, og ser god ut synes jeg. Han skaper trygghet, selv om han ikke hadde så veldig mye å gjøre bak der, sa Lars Arne Nilsen til BT.

Bård Bøe

Solid CV

Fährmann har en lang karriere bak seg. Han har spilt hele 196 kamper i Bundesliga for Schalke 04 og Eintracht Frankfurt.

Senest denne sesongen har han spilt på svært høyt nivå: Én kamp på lån for Norwich i Premier League. I den kampen ble Fährmann skadet.

Kun detaljer gjenstår før keeperen blir lånt ut til Brann, og etter det BT kjenner til varer låneoppholdet ut juni.

Det er ventet at Schalke vil ha keeperen sin tilbake til oppkjøringen foran neste sesong. Klubbens førstevalg i dag, Alexander Nübel (23), forsvinner gratis til Bayern til sommeren.

– Dette er en keeper som holder et ekstremt høyt nivå. Jeg vil gå så langt som å si at dette er en av de beste keeperne som noen gang vil spille i norsk fotball. Han har en vanvittig CV, sa Eurosport-ekspert Petter Bø Tosterud om keeperen tidligere i uken.