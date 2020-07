Rekdal vil tilbake som trener. Særlig én ting er viktig for ham.

Kjetil Rekdal (51) savner treneryrket, men forhaster seg ikke i søken etter ny klubb.

Når Kjetil Rekdal eventuelt vender tilbake til treneryrket, ønsker han å gå til en klubb der ting er på stell. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Nå nettopp

– Det er et savn, men jeg hadde vært i gang for lenge siden om jeg absolutt ville. Det har ikke passet optimalt. Jeg sitter på gjerdet og venter på den riktige matchen, sier Kjetil Rekdal.

51-åringen har vært borte fra treneryrket siden avskjeden med Start 2. april i fjor.

Han ønsker seg tilbake, men forhaster seg ikke.

– I utgangspunktet har jeg veldig liten lyst til å gå til en klubb med store økonomiske problemer og kaos. Jeg vil til et sted hvor det er tålmodighet og ting på stell. Når du tar et steg fremover, så skal du gå et steg fremover, ikke bakover rett etter, sier Rekdal.

Kjetil Rekdal jobber for øyeblikket som ekspert for Eurosport. Her med tidligere Rosenborg-trener Eirik Horneland ved sin side. Svein Ove Ekornesvåg

Kontaktes ukentlig

Rekdal har lagt bak seg to utenlandsopphold som trener. Først i Lierse i 2006–2007, en klubb han spilte for i seks år, og deretter tyske Kaiserslautern i 2007–2008.

– Jeg er fortsatt giret på å prøve meg i utlandet, sier Rekdal.

– Jeg er så heldig at jeg snakker en del språk, det er en stor fordel. Det går jo ikke en uke uten at jeg snakker med utenlandske speidere eller sportsdirektører som spør om norske spillere og oppdaterer seg gjennom tidligere kjennskap. Jeg gjør det samme, legger han til.

– Hva slags klubber er det som henvender seg?

– Det er fra alle slags nivåer. Det er klubber som vil oppdatere seg på det norske markedet, som har direkte spørsmål om norske spillere som de følger. De spør om historien til spilleren, om jeg tror vedkommende kan passe inn i det landet og den klubben. Jeg har ganske god kontroll på hva som skjer nedover i Europa - i mange land, sier Rekdal.

Utelukker ikke jobb som sportssjef

Før Start-jobben var han Vålerenga-trener og sportssjef for osloklubben en kort periode etter at Ronny Deila tok over som hovedtrener.

Rekdal er åpen for å prøve seg som sportssjef igjen.

– Det er ikke utenkelig. Når du har drevet med fotball hele livet, har du kontroll. Jeg hadde en liten pause i ett år da jeg var ferdig i Vålerenga. Det var bra. Så var jeg i Start en stund, det tok jo brått slutt på en veldig spesiell måte, kan du si, humrer Rekdal, før han legger til:

– Jeg er ganske klar på at jeg skal tilbake på et tidspunkt, men det handler om å ta det rette valget. Så får vi se hva det tilsier. Jeg er opptatt av å forbedre klubbene jeg jobber for, og det kan jeg med hånden på hjertet si at jeg har klart i stort sett alle tilfeller. Jeg har vunnet titler på veien også.

Kjetil Rekdal var hovedtrener for Start i ti måneder. Han forlot sørlendingen etter å ha inngått et forlik med klubben. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Det skal klikke

Rekdal utelukker ikke en jobb i Norge. I Eliteserien er RBK den eneste klubben uten hovedtrener. Tidligere har Rekdal også blitt koblet til jobben som landslagstrener.

– Kunne du vært interessert i RBK-jobben, eller tatt over for Lars Lagerbäck om et par år?

– Det er helt umulig å svare på, for det har aldri vært et tema. Blir det et tema, så får jeg gi et fornuftig svar på det da. Jeg går ikke rundt og tenker på ting som ikke er et tema, men hvis RBK hadde tatt kontakt, hadde jeg helt sikkert snakket med dem og funnet ut om det var noe å gå videre med, sier Rekdal.

– Akkurat det samme gjelder med alle andre jobber også. Det er sånn det fungerer. Det skal være en match der også. Det skal klikke. Jo eldre du blir og jo mer erfaring du har, jo mer oppmerksom blir du på sånne ting sammenlignet med tidligere, avslutter han.