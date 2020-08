Direkte: Følg Tromsøs kamp mot Åsane og chat med Ronny Bratten

Tar Tromsø en ny seier?

Tromsø har fått en meget god start på sesongen. Rune Stoltz Bertinussen

TIL vant begge sine hjemmekamper i forrige uke og står nå med 6 strake seiere.

I kveld har Gutan tatt turen til Bergen for en tricky bortekamp mot Åsane. Hjemmelaget har allerede tatt skalpen til Lillestrøm og vil nok gjøre sitt for å gjøre livet surt for Gaute Helstrups menn.

Kampen sparkes i gang kl 18. Ronny Bratten live-chatter fra kl 16.45. Send inn spørsmål og kommentarer under.