Toppserien direkte: Arna-Bjørnar-tap på overtid

For en avslutning på en fantastisk fotballkamp! Arna-Bjørnar startet kampen best, men Rosenborg tok mer og mer over etterhvert. Toppseriens toppscorer satte kampens første like etter pause, før Abrahamsen utlignet et kvarter før slutt. Det så lenge ut til å være det, men fire og et halv minutt på overtid sendte Utland Rosenborg til himmels! Alt i alt er det fortjent at Rosenborg vinner. Med seieren topper de tabellen! Arna-Bjørnar på sin side faller ned til 8. plass. Med det takker jeg for følget, og ønsker deg en aldeles nydelig lørdag videre!