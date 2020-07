Sandnes Ulf holder fast på vinnerlaget

Trener Steffen Landro fortsetter med de 11 som slo Sogndal 2–0 på Fosshaugane når Ull/Kisa er motstander på Øster Hus Arena mandag kveld.

Magnus Retsius Grødem (8), Horenus Tadesse og André Sødlund jubler for seier i Sogndal. De tror på gjentakelse mot Ull/Kisa mandag kveld. Christian Blom

Det betyr blant annet at en ikke hundre prosent skadefri Christian Landu Landu starter sin andre kamp på innbytterbenken, og det betyr at Christer Reppesgård Hansen som trener Landro nærmest avskrev med skader i vinter, starter for andre gang på rad.

Sandnes-treneren innrømmer overfor Aftenbladet at han har forventninger om tre nye poeng mot Ull/Kisa, men er samtidig usikker på hvordan laget fra Jessheim med Trond Fredriksen som trener, vil opptre.

Slik starter lagene:

Sandnes Ulf: Pål Vestly Heigre - Tord Johnsen Salte, Espen Hammer Berger, Christer Reppesgård Hansen - Sander Ringberg, André Sødlund, Horenus Tadesse, Magnus Retsius Grødem, Ári Mohr Jónsson - Sanel Kapidzic, Kent Håvard Eriksen.

Ull/Kisa: Stefan Hagerup - Nikolas Walstad, Espen Bjørnsen Granås, Morten Sundli, Herman J. Haugen, Sverre Hjelle Økland, Christian Aas, Sverre Martin Torp, Henrik Loholt Kristiansen, Sander Haugaard Werni, Stian Lunder Ringstad.

Tror på mange sjanser

– De har variert veldig med formasjonen denne sesongen og er uforutsigbare, men vi mener vi har et spilleopplegg som vil gi oss mange sjanser. Forhåpentlig får vi uttelling, sier Landro.

Viking-utlånte Herman Haugen spiller venstre back fra start for Ull/Kisa som ellers mønstrer en rekke rutinerte spillere med Morten Sundli fremdeles som bauta bak.

Dersom Sandnes Ulf vinner dagens kamp, sesongens femte, vil laget stå ubeseiret med 11 poeng og inntar uansett andreplass på tabellen, i alle fall inntil HamKam og Ranheim har spilt rundens tirsdagskamp. Trønderne kan gå opp i 12 poeng, det samme som lederlaget Tromsø har etter fire kamper og fire seiere.

Ull/Kisa som i to låneperioder har vært Magnus Retsius Grødems klubb, står med 5 poeng etter fire kamper, én seier, to uavgjort og stortap 1–6 for Sogndal.

Vær for øvrig obs på keeper Stefan Hagerup, han er en av divisjonens beste frisparkskyttere og scoret blant annet forrige runde mot Jerv (2–2).