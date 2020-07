Offensiv Solskjær før skjebnekampen: – Drar til Leicester for å vinne

Ett poeng i sesongavslutningen mot Leicester holder til mesterligaplass for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Likevel går han for seier.

Ole Gunnar Solskjær er optimistisk før sesongavslutningen mot Leicester. AP Photo / Glyn Kirk / NTB scanpix

NTB

24. juli 2020 12:46 Sist oppdatert 12 minutter siden

Det sa Solskjær på fredagens pressekonferanse i forkant av det avgjørende møtet med tabellnabo Leicester.

Kampen om plass i neste års mesterliga er beintøff, men United har skaffet seg et godt utgangspunkt før sesongens siste kamp mot Leicester – på tross av at de snublet mot West Ham på Old Trafford sist runde.

– Gleder oss

– Vi gleder oss til kampen og har satt oss selv i en god posisjon for å nå mesterligaen neste år. Men vi kan ikke gå rundt å tenke på utfallet, vi må bare prestere på et høyt nok nivå til å få et resultat, sa Solskjær til pressen.

Før siste runde, som spilles søndag, ligger de røde djevlene på 3.-plass i Premier League – à poeng med Chelsea på 4.-plass. Leicester følger like bak med 62 poeng på 5.-plassen.

Det betyr at ett poeng på søndag er nok til å havne på den svært betydningsfulle 4.-plassen som gir mesterligaspill neste sesong.

Solskjær er derimot tydelig på at han drar til Leicester for å hente tre poeng, ikke bare ett.

– Vi ønsker å dominere spillet for å sette oss selv i posisjon til å dra til Leicester for å slå dem. Vi drar dit for å prøve og vinne spillet, sa nordmannen.

Har kostet

Før koronapausen var Manchester United hele 16 poeng bak Leicester.

Men etter viruspausen har United vært formidable, mens Leicester på sin side har sett svakere ut. Nå er Solskjærs menn som nevnt ett poeng foran søndagens motstander.

United-manageren innrømmet at det har kostet krefter.

– Jeg tror at man før sesongens siste kamp må forvente at spillerne er slitne og har det litt vondt. Det har vært en utmattende sesong, men vi har nok energi til å spille 90 minutt pluss tilleggstid, sa Solskjær.