Lauritsen brakk ankelen da Odd slo tabelljumbo AaFK

Odd-spiss forlot banen på båre.

Tobias Lauritsen skadet seg stygt i lørdagens kamp. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Nå nettopp

Odd - Aalesund 3–2

Tobias Lauritsen måtte bæres av banen med ankelbrudd etter en tøff duell med Gudmund Kongshavn da Odd vant 3-2 over Aalesund lørdag.

Det ble en høydramatisk førsteomgang i Skien. De første 45 minuttene inneholdt to straffespark, to utligninger, rødt kort og ankelbrudd.

Lauritsen satte inn 1-0-målet fra straffemerket, før Simen Nordli utlignet for gjestene. Davíd Kristján Ólafsson dro på seg to gule kort på 85 sekunder like etterpå.

En svevende Kongshavn la Lauritsen i bakken etter halvtimen spilt, og spissen måtte bæres av banen på båre med ankelbrudd. Espen Ruud scoret på straffesparket som fulgte.

Bizoza sørget for utligning rett før pause med en nydelig suser fra 18 meter. Hólmbert Aron Fridjónsson satte ballen i eget mål like før slutt og sørget for seier til Odd.

Dermed fortsetter nedturen for AaFK og trener Lars Bohinen. De står uten seier på ti kamper og ligger nederst på tabellen.

Det ble nok en skuffende kveld for Lars Bohinen. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Straffe og rødt kort

Joshua Kitolano fikk en kjempesjanse etter åtte minutter fra et glimrende Odd-angrep, men Daníel Leó Grétarsson fikk avverget faren. Sistnevnte var mindre imponerende i duellen mot Lauritsen på hjørnesparket som fulgte. Aalesund-forsvareren dro Lauritsen ned, og dommer Kai Erik Steen pekte på straffemerket. Lauritsen tok straffen selv og plasserte ballen iskaldt langt nede i hjørnet.

Etter 17 minutter smalt det for bortelaget. Parfait Bizoza og Niklas Fernando Castro kombinerte fint etter en dårlig klarering fra Espen Ruud. Bizoza spilte ballen gjennom til Simen Nordling, som klinket til fra skrå vinkel og fant nettet mellom beina til Sondre Rossbach, som muligens burde blokkert skuddet.

– Den skal ikke gå mellom beina mine, men jeg så den litt sent, sa Rossbach til Eurosport i pausen.

Ólafsson dro på seg to raske gule kort i underkant av to minutter for holding halvveis inn i omgangen og gjorde oppgaven vanskeligere for hjemmelaget.

Ankelbrudd

Det ble nytt straffespark etter halvtimen spilt. Kongshavn slurvet med klareringen etter et hjørnespark og spurtet ut fra eget mål for å klarere, men tok med seg Lauritsen i prosessen. Odd-spissen ble liggende og vred seg i smerter etter duellen før han måtte bæres av banen på båre. Espen Ruud banket inn ledelsen fra 11-metersmerket.

I pausen ble det klart at Lauritsen brakk ankelen.

– Jeg er en trebarnsfar som ikke har lyst til å skade noen. Jeg vil bare si unnskyld til ham, klubben og alle som er glad i Odd. Det var aldri min intensjon, sa Kongshavn om duellen.

Gudmund Kongshavn var lei seg etter å ha skadet motstanderen. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Selv med én mann mindre utlignet Aalesund mot slutten av 1. omgang. Bizoza plasserte ballen perfekt med innsiden av foten opp i det lengste hjørnet fra 18 meter. For en måte å score sitt første mål for sesongen.

Odd-spillerne var preget etter skaden. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

2. omgang startet slik den første sluttet, med høyt press fra Odd. Fredrik Nordkvelle hamret ballen i den ene stolpen før Mushaga Bakenga satte returen i den andre fire minutter etter pause.

Nordli skrudde et hjørnespark inn i metallet like etter timen spilt.

Kasper Lunding trodde han ble matchvinner like før slutt, men målet ble annullert grunnet en noe kontroversiell avgjørelse fra dommer Steen, som mente at offsideplasserte Nordkvelle forstyrret keeper.

Seiersmålet kom likevel ett minutt senere da Fridjónsson satte ballen i eget mål fra et hjørnespark.

Odd ligger foreløpig på en 3.-plass med 16 poeng, mens Aalesund forblir på bunnen av tabellen med tre poeng.

