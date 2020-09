Friskmelder seg selv

Per Ciljan Skjelbred er tilbake på feltet etter strekkskaden. Nå tror han at han er klar til Godset-kampen om en uke.

Nå nettopp

– Ja, jeg tror det, svarer Skjelbred på Adresseavisens spørsmål om han nå er å regne for frisk igjen.

– Nå har jeg bare kjørt treninger alene, og dette var en litt rolig økt for min del der det var om å gjøre at jeg ikke pushet for mye. Det skal vi gjøre utover i uken, sier han.