Bohinen var rystet over AaFKs svake kvarter

Lars Bohinen er klar på at Gudmund Kongshavn aldri burde rykket ut da han laget straffespark til Rosenborg.

Rosenborg - AaFK 3–2 (3–1)

Holmbert Fridjonsson sendte AaFK i ledelsen, men så kom et grusomt kvarter for AaFK der det gikk fra 1–0 til bortelaget til 3–1 for Rosenborg.