Champions League-finalen direkte: Bayern leder - nå haster det for Neymar og co.

Et kvarter igjen av årets CL-finale. Bayern leder 1-0 etter scoring av Coman. Dette blir et MEGET spennende kvarter pluss tillegg.

Neymar klemmer til fra 25 meter, men får ikke presset ballen under tverrliggeren. PSG jakter utlikning her nå.

Det blir litt klabb og babb etter en corner. Det hele ender med et frispark til "bortelaget" etter at Marquinhos sparker til Süle.

Mbappé prøver å finne blåkledde i boks, men ballen går via en Bayern München-spiller og til corner.

For en mulighet! Verrattitter opp og sender et frispark i bakrom til Di Maria. Kanten finner så Marquinhos med en genial pasning, men Neuer reddet forsøket fra brasilianeren fra kloss hold.

68′ DEL