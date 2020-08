Champions League direkte: Overraskelseslaget ryster Manchester City

Kjempesjanse for City! Engelskmennene spiller seg fremover på venstresiden. Sterling blir spilt fri i et trangt rom. Vingen leter etter Jesus og De Bruyne, men Marcal får akkurat en tå på den.

Kjempesjanse for City! Engelskmennene spiller seg fremover på venstresiden. Sterling blir spilt fri i et trangt rom. Vingen leter etter Jesus og De Bruyne, men Marcal får akkurat en tå på den.

Pep Guardiola sa at man ville se etter fem minutter hva slags formasjon dette er. Trengte ikke mer enn et snaut minutt til å se det er tre bak, så da gjettet vi rett.

Alle som har hørt den eminente svenske podkasten "When We Were Kings" har kanskje kampen hvor Chelsea-manager Claudio Ranieri mer eller mindre byttet seg ut av Champions League med sine taktiske manøvre i semifinalen mot Monaco i 2003/04, med blant andre Juan Sebastian Veron på kanten, friskt i minnet. Får litt sånne vibber når De Bruyne er satt opp på kanten av Citys offisielle kanaler. Blir særdeles overrasket om belgieren ikke spiller sentralt i banen.

