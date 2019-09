Stakkevollans Adrian Gudvangen, som signerte for Stakkevollan i sommer, spilte mot Bardufoss lørdag 7. september, til tross for at han i kampen før fikk sitt fjerde gule kort i 4.-divisjon i år.

– Bardufoss er tilkjent seier etter protest. Stakkevollan benyttet ikke-spilleberettiget spiller, som skulle sonet kampen på grunn av gult kort, bekrefter Troms Fotballkrets ved Kenneth Skoglund, til iTromsø.