Det er hektisk møtevirksomhet på toppen av norsk fotball om dagen. Alt handler om å legge de beste planene for gjennomføring av Eliteserien 2020.

Fredag kommer regjeringen med nye råd for fritidsreiser i Norge. Godt hjulpet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er det ventet at det nå åpnes ytterligere opp for reiser innenlands.