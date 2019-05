Jonas Grønner fikk en tung start på kampen mot Sogndal da han laget straffespark et kvarter ut i kampen. Men heldigvis for både Grønner og AaFK reddet Andreas Lie straffesparket fra Ole Amund Sveen.

– Min opplevelse av den situasjonen, er at jeg kommer først på ballen, så kolliderte vi. Sogndal-spilleren går nok inn for å få det (straffespark), men så skal jeg ikke gi han muligheten til å få det. Jeg er utrolig takknemlig for at straffesparket ble reddet, sier Grønner til Sunnmørsposten.