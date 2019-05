37-åring sendte Spanias overraskelseslag nærmere Champions League

Det betyr at den 35 år gamle klubben fra utkanten av Madrid har gode sjanser for å spille mesterligafotball neste sesong. To serierunder før slutt ligger Getafe tre poeng foran Valencia og Sevilla.

Spissveteranen Jorge Molina (37) sendte Getafe i føringen kvarteret ut i søndagens hjemmekamp. 14 minutter før full tid trygget Ángel Rodríguez ledelsen da han satte inn 2–0 mot et Girona-lag som da var redusert til ti mann.

I neste runde spiller Getafe borte mot seriemester Barcelona, som i helgen sparte en bråte spillere foran den avgjørende Champions League-semifinalen mot Liverpool.

Sesongens siste kamp spilles hjemme mot Villarreal 19. mai.

Storseier

Valencia er i likhet med Sevilla oppe på 55 poeng etter å ha vunnet hele 6–2 over bunnlaget Huesca på bortegress søndag kveld.

Rodrigo Moreno og Santi Mina scoret to ganger hver for gjestene, og stillingen var 5–0 allerede til pause.

Dersom Getafe, Valencia og Sevilla skulle ende på lik poengsum, vil Valencia ta 4.-plassen ettersom laget slår de to andre på innbyrdes statistikk. Getafe er foran Sevilla etter å ha slått dem 3–0 og 2–0 denne sesongen.

Mariano reddet Real

Getafes «storebror» Real Madrid holder liv i det syltynne håpet om å ta 2.-plassen i ligaen bak Barcelona. Mariano Díaz scoret to ganger da Villarreal ble slått 3–2 søndag.

Real-trener Zinédine Zidane vraket blant andre Gareth Bale og Luka Modric til kampen på grunn av misnøye med lagets spill den siste tiden.

– Jeg er hovedtrener, jeg tar ut laget, og slik er det, sa franskmannen da han fikk spørsmål om laguttaket etter kampen.

Real Madrid ligger seks poeng bak byrival Atlético foran de to siste serierundene.

