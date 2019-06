Fem snakkiser etter LSK-TIL: «Sjelden har en TIL-kaptein gitt sitt eget lag det glatte lag på denne måten – med all rett»

LSK-TIL 4–0

1) Kampen som var over etter 24 minutter

Ikke siden høsten 2017 har TIL vunnet fire strake kamper i Eliteserien. Den gangen var det disse fire kampene som berget TILs eksistens på øverste nivå.

Tre strake seirer (mot Molde, Stabæk og Rosenborg) gjorde at Simo Valakari og resten av Gutan kunne gjentatt bedriften de ikke hadde gjort på 19 måneder.

24 minutter ut i oppgjøret mot LSK søndag kveld var tanken om det bare å legge fra seg. På tavla sto det 2–0 til hjemmelaget, og TIL virket lamslått av både varmen og et bestemt LSK-lag.

Der Gutan småpent spilte ballen seg imellom uten å skape nesten noe som helst, var hjemmelaget langt farligere når sjansen bød seg. TIL ga fra seg altfor mange cornere og frispark i den første halvdelen av omgangen.

Det straffet seg nært sagt etter allerede 15 minutter da en LSK-spiller på uforståelig vis ble stående helt alene bak i feltet. Tobias Salquist styrte ballen enkelt forbi Gudmund Broks Kongshavn, og en flvvende Morten Gamst Pedersen kunne ikke hindre ballen fra å gå i nettet.

Ni minutter seinere var kampen egentlig over da Alexander Melgalvis skjøt gjennom Lasse Nilsen og forbi Kongshavn i målet. Bortesupporterne, som sto rett bak målet, fortvilte selvsagt over et TIL-lag som på mange måter ikke virket klare til krigen på Åråsen.

2) Kapteinens skyllebøtte var rene ord for pengene

I pausen leverte kaptein Simen Wangberg klar tale til Eurosport etter å ha sett laget sitt skuffe voldsomt.

«Det er en ræva kamp av oss. Vi er for dårlig offensivt, og vi er for dårlig defensivt. Da ligger vi under 2–0 fullt fortjent»

"Vi kan starte med å legge ned innsatsen som kreves for å vinne kamper i Eliteserien, for den er vi milevis unna. Så kan vi ta det fotballfaglige etter hvert."

Sjelden har en TIL-kaptein gitt sitt eget lag det glatte lag på denne måten – med all rett. Og da blir det heller ikke mer enn en fattig trøst at TIL hadde 63 prosent ballinnehav før pause.

3) Pausegrepene ga ingen effekt

Etter en skrekkelig førsteomgang valgte Simo Valakari å benke Morten Gamst Pedersen og Juha Pirinen. Inn for dem kom Mikael Norø Ingebrigtsen og Daniel Berntsen.

Det ga ingen effekt. Trolig kunne Valakari tatt ut hvem som helst, og satt innpå hvem som helst i akkurat denne kampen, uten at det hadde betydd noe. Når 3–0 og 4–0 rant inn ble det bare flaut og pinlig for TILs del.

Nå er Gutan det laget i Eliteserien som har sluppet inn nest flest mål. Bare Mjøndalen på 24 mål imot har flere enn TILs 23.

4) Vrakingen av Jenssen

Han var riktignok litt småskadet etter en smell i foten på trening sist mandag, men Anders Jenssen var med i troppen, og disponibel til oppgjøret på Åråsen. Derfor var det en liten overraskelse at den sentrale forsvarsspilleren som har vært brukt mest i 2019, ikke var med i startoppstillingen.

Selv om Jenssen på papiret var et stykke unna fast plass da han kom, har skader gjort at Jenssen har fått tillit. I sin første seriekamp tabbet han seg ut etter bare 20 minutter. Siden da har han stadig tatt steg, og er på lang vei en mann Simo Valakari kan stole på. At han nå ble vraket forteller at konkurransen endelig er på plass igjen i forsvarsleddet.

Inn for Jenssen kom i stedet Jostein Gundersen, som har vært langtidsskadet siden november i fjor. Han mistet ballen i forkant av 4-0-målet, og må ta den på sin kappe.

5) Spisstrøbbelet

Litt ut av ingenting fikk Mushaga Bakenga til en avslutning 20 minutter ut i kampen. Det var det nærmeste TIL var gjennom hele førsteomgangen. Etter pause hadde han en mulighet til å redusere til 1–4 med bare tre minutter igjen.

Når det gjelder Bakenga er det ingen tvil om at han trenger tid for å komme tilbake etter skaden han pådro seg i fjor høst. Derfor forteller det alt om stoda på topp hos TIL når Bakenga er den som laget nå må sette sin lit til. Med en skadet Runar Espejord og en Brayan Rojas som har brukt størstedelen av vårsesongen på benken er dette en utfordring som ikke forsvinner for klubben.