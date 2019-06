Straffehelten: – Dette var kanskje en typisk Træff-seier

REKNESBANEN: Etter at kampen startet på best mulig vis for hjemmelaget da Stian Hagbø Olsen satte inn 1-0 allerede etter ett minutt, var det gjestene som tok over det meste av spillet. Etter at innbytter Karl Edvard Foss satte inn 1-1 med ei nydelig avslutning etter 63 minutter, så det ut til kampen kom til å ebbe ut i uavgjort.

Men så ble det dramatisk. På overtid pekte dommer Nils Myrvang på straffemerket etter en hands inne i feltet. Fram gikk Træffs daglige leder og vikarierende kaptein, Bjørnar Eltervåg. Forsvarsspilleren var skråsikker, og satte ballen iskaldt oppe i høyre hjørne. Dagens Træff-kaptein forteller at det ikke var bare bare å ta straffesparket.