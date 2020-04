Ifølge VG la NFF fram to mulige løsninger for alternativ gjennomføring av eliteserien for helsemyndighetene før helga.

Det første scenarioet er å samle fire grupper med fire lag, to steder på Vestlandet og to på Østlandet. Det andre er å samle alle lagene ett sted og spille en tredel av sesongen i løpet av en måned. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn foreslår Stavanger, Oslo, Trøndelag eller Bergen.