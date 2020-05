Hevder Merkel forlanger karantene for fotballspillere

Det framgår angivelig av et avtaleutkast statsminister Angela Merkel og lederne for de 16 tyske delstatene skal diskutere i et møte onsdag. Det tyske nyhetsbyrået DPA og flere andre medier er i besittelse av utkastet.

Fotballen i Tyskland har jobbet på spreng for å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppta kampaktiviteten i midten av mai. 15. og 16. mai har vært nevnt som datoer.

Kay Nietfeld / dpa Pool

Det er lite trolig at det ønsket blir innvilget. I avtaleutkastet som kan bli vedtatt onsdag, framgår det nemlig et tydelig krav om at Erling Braut Haaland og resten av bundesligaspillerne skal underlegges to ukers karantene i forkant av oppstarten.

«Et to uker langt karantenetiltak må komme forut for at spill startes opp igjen, sannsynligvis i form av en treningsleir», heter det.

Usikkert med dato

I utkastet framgår det ingen konkrete datoer for når seriespillet kan gjenopptas. Håpet om start 15. mai synes imidlertid vrient, all den tid det går mot en karanteneperiode på to uker.

I Haalands klubb Borussia Dortmund håper man samtidig fortsatt på oppstart i midten av måneden.

– Mitt store ønske er 16. mai, hvilket vil sette oss i en situasjon som gjør det mulig å fullføre sesongen før 30. juni. Det må vi klare, ellers må vi forhandle nye kontrakter, sier administrerende direktør Hans-Joachim Watzke til TV-kanalen RTL.

Mange spillere har kontrakter som går ut 30. juni. Dersom fotballsesongen strekkes utover den datoen, må det etter alle solemerker inngås separate avtaler rundt dette.

Økonomisk krise

I utkastet som foreligger foran onsdagens møte framgår det at politikerne mener en restart av toppfotballen «vil begrense de økonomiske skadevirkningene» i klubbene. Det omtales også som akseptabelt å starte opp igjen kampaktiviteten til tross for at viruspandemien langt fra er tilbakelagt.

Ifølge tyske medier skal et titalls klubber i tysk toppfotball være på konkursens rand etter to måneders kamppause. TV-inntekter fra de gjenstående kampene vil bøte noe på den situasjonen.

Dersom tysk fotball får det grønne lyset av statsminister Merkel onsdag, blir Bundesliga den første store ligaen som gjenopptas etter viruskrisen.