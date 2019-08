Nederlaget mot Mjøndalen var bare den foreløpig siste nedturen i det som har vært en skuffende sesong fénor Brann. Enda verre: De tapte relativt fortjent, mot et bunnlag.

Det er jo ikke slik at Lars Arne Nilsens menn ikke har noe å spille for. Heldigvis har seriespillet gitt brukbare resultater i en sesong som delvis ble ødelagt av to cupfadeser denne sommeren. De har mulighet til å oppnå medaljer og de har fortsatt sjansen til å kvalifisere seg til en ny mulighet i E-cup.