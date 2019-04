Moe forlenger kontrakten med Molde: - Jeg er utrolig glad

Ole Gunnar Solskjærs erstatter forlenger kontrakten sin som hovedtrener for Molde Fotballklubb ut 2020. Som Romsdals Budstikke meldte lørdag er partene enige om en videre avtale. Den er nå formelt signert.

Glad og fornøyd

– Jeg er utrolig glad og fornøyd med at vi har fått formalisert det, og jeg ser fram til at vi sammen med supporterne og hele Romsdal skal få mange gode og artige opplevelser sammen, sier Erling Moe til moldefk.no.

Moe har fungert som hovedtrener siden Ole Gunnar Solskjær dro til Manchester United i desember.

– Det er nå gledelig å kunne presentere Erling som permanent hovedtrener for de neste to årene. Vi har signert en avtale som gjelder ut 2020. Erling har over tid vist at han er en dyktig trener og har gjort en utmerket jobb i klubben. Starten på sesongen har vært god, og vi ser frem til gode prestasjoner i tiden som kommer, sier administrerende direktør Øystein Neerland i pressemeldinga.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Treneren hyller Eikrem

Moe gledet seg stort over prestasjonen mot Rosenborg søndag, spesielt i første omgang.

- Det var en god følelse, for vi har ikke sprudlet slik i de tidligere kampene. Det var kjekt at spillerne fikk vise potensialet sitt, og vi skal dyrke dette enda mer framover. Vi gjennomførte skikkelig i nitti minutter, sier Moe.

Treneren roste alle spillerne sine søndag, men var enig i at én mann var på et eget nivå.

– Magnus er jo i sitt livs form. Han har jobbet hardt og fortjener det. Det er rett og slett en fryd å se på, det er litt fotballkunst det han gjør utpå der, sier Erling Moe.