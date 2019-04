Rosenborg-supportere hevder de ble nakenvisitert i Molde – politiet har en annen forklaring

– Vi hadde to supportere som ble nakenvisitert på Aker Stadion. Det er det eneste stedet vi har opplevd dette, og vi har hatt RBK-fans i Tyrkia og Kasakhstan, sier Kjernen-talsmann Espen Viken.

Ifølge Dagbladet vurderer Kjernen nå anmeldelse.

Det var foran søndagens klassiker mellom Molde og Rosenborg at situasjonen skal ha funnet sted. I inngangen, på vei inn til kampen på Aker Stadion, skal to supportere ha måttet kle seg helt nakne mens politiet prøvde å finne pyroteknikk.

Vi har snakket med supporterne og ingen av dem ønsker å uttale seg om den angivelige situasjonen. En av dem skrev derimot på sosiale medier søndag kveld.

– Jeg kan bekrefte at den ene av de to var sint. Han hadde reagert på et eller annet. Han likte ikke å bli kontrollert. Jeg kan også legge til at vi fant ingenting, sier Per Karstein Røv, politistasjonssjef, Molde politistasjon.

Uenige i forklaringen

– Supporteren som ble tatt inn ble bedt om å kneppe opp shortsen. Da har strikken i bokseren blitt dratt opp så at politimannen har hatt mulighet til å se ned i bokseren, sier han.

Røv kunne derimot ikke bekrefte eller avkrefte om det var politiet eller supporteren som dro opp bokseren.

– Det har ikke blitt foretatt noen visitering mellom rumpeballer. Bokseren har ikke blitt trukket ned på knærne, legger han til.

Kjernens talsmann var ikke til stede i Molde, men hevder han har fått en annen forklaring.

– De var ikke terrorister

– Da tror jeg ikke de har vært på samme visitering. Jeg var ikke der, så jeg skal ikke si hvordan det var, men det de to supporterne sier, er at de ikke bare kledde av seg ned til bokseren. Det var full pakke, sier Viken.

Også i 2016, da Rosenborg hentet hjem gullet i Molde, skal en supporter ha måttet kle av seg. Den gangen ønsket ikke vedkommende å snakke med media.

– To personer sier de fikk beskjed om å kle av seg, spre beina og bøye seg fremover. Jeg synes det er helt på trynet. De var ikke terrorister, men vanlige fotballsupportere, sa daværende supporterkoordinator Arne Christian Eggen i Rosenborg til NRK.

Supporterne ønsker ikke å snakke denne gangen heller.

– Kan ikke ha det slik

Mandag kveld har Kjernen styremøte. Der blir dette tema.

– Vi syns det er feil og det er en viktig sak. Vi har ikke sluppet den saken. Vi syns ikke våre supportere fortjener det. Det er ikke slik vi skal ha det i Eliteserien i 2019. Det er for mye, sier Viken.

Også advokat John Christian Elden engasjerte seg da han ble konfrontert med saken i sosiale medier.

«Neppe. Seksuelt krenkende adferd fra dem som gjorde det i utgangspunktet, og langt utenfor visitasjonsadgang.» svarte Elden på direkte spørsmål om nakenvisitering er lov på norske fotballbaner.

Arve Tovan er sikkerhetsansvarlig i MFK. Han kan ikke bekrefte hendelsene.

– Opplevd det tidligere

– Jeg kan ikke vite om de ble nakenvisitert. Det som skjer er at bortesupportere blir visitert av vakter i Molde Fotballklubb. Hvis det kommer frem at personer av ulike opplysninger eller mistanke har ulovlige gjenstander vil politiet foreta en ny visitering. Det foregår i et skjermet telt utenfor borteseksjonen. Det er for å hindre at det blir tatt med ulovlige gjenstander, pyro og narkotika inn på stadion, sier Tovan.

– Ut ifra min informasjonen har politiet med egne spanere på byen før kamp. På bakgrunn av ulik mistanke må politiet vurdere om de må ransake enkelte supportere. Det er et samarbeid mellom vaktholdet på Aker Stadion og politiet, fortsetter han.

Sikkerhetssjefen mener dette skjer på bakgrunn av tidligere hendelser. I 2012 og 2015 ble det fyrt opp bluss på bortefeltet i Molde.

– Det gjøres etter hva man har opplevd på tidligere kamper. Der det er blitt kastet ting på banen. Dermed har vi måtte ta grep. Det er historikken som gjør det. Det er en risiko på bakgrunn av historikk og supporternes forhold til hverandre, sier Tovan.

– På denne kampen ble to tatt inn i teltet. På andre kamper (mellom Molde og RBK) har det vært vesentlig flere. I norsk eliteserie er det kun Rosenborg for Molde sin del som er en risikokamp. I tillegg er det enkelte kamper i Europa som vurderes som høyere risiko enn vanlig, sier Røv.

Det ble ikke fyrt opp noe pyro på bortefeltet i Molde i forbindelse med søndagens kamp, som endte med 3–0-seier for hjemmelaget. Molde-supporterne hadde bluss før kampstart.