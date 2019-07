BEOGRAD(Rbnett): Før Leke James signerte for MFK i april i fjor, tilbrakte han ei stund i Beograd for å gjøre seg klar for et comeback på fotballbana etter å ha vært skada i et og et halvt år.

James sto uten klubb, og mener oppholdet i Serbia hjalp ham mot overgangen til MFK.