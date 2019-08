Klubbens nye midtbanemann er nemlig fra samme land som årets midtbanespiller i Eliteserien i 2011, Barrantes.

Derfor hadde Azofeifa allerede hørt om Aalesund før det ble aktuelt med en overgang. Like før overgangen var et faktum, kontaktet han også veteranen, som nå spiller for Deportivo Saprissa i hjemlandet Costa Rica.