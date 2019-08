Alexander Sørloth skal bare være formaliteter unna en låneovergang til den tyrkiske toppklubben Trabzonspor.

Trønderen ble tatt imot som en ekte superstjerne da han landet på flyplassen. Et folkehav møtte opp og tente bluss da spisskjempen ankom.

I fjor endte Trabzonspor på 4. plass i den tyrkiske superligaen.

VG var først ute med saken i Norge.

Gjør som pappa

Dermed kan han gjøre som pappa Gøran, som på 1990-tallet spilte fotball i tyrkiske Bursaspor.

– Det var en fantastisk opplevelse. En stemning man sjelden møter både på og utenfor banen. Det var veldig artig å få med seg. Men der jeg var i en middels klubb, så er jo Trabzonspor en toppklubb. Det kan være en veldig god start, sier Gøran Sørloth.

– Hva legger du i det?

– Det er jo lettere i alle sammenhenger. Han er spiss og avhengig av å komme i gang med å skape sjanser og mål. Det tror jeg han kjente litt på, sier faren.

Alexander Sørloth har en lang fartstid i Rosenborg, som sin far, der han kom opp fra ungdomslaget. Deretter gikk turen til Bodø/Glimt for Sørloth. Totalt scoret han 13 seriemål for Bodø-klubben.

Etter opphold i nederlandske Groningen og danske Midtjylland, ble han solgt til England for det som ble omtalt som en avtale verdt minst 140 millioner kroner.

IAN WALTON / REUTERS

Står uten scoring

Sørloth var i Palace siden januar 2018, men var den siste tiden på utlån i belgiske Gent.

23-åringen har spilt 16 kamper i Premier League, men har foreløpig ikke scoret for London-klubben.

Nå er han formaliteter unna å få prøve seg i Tyrkia.