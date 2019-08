Like sikkert som at det regner i Bergen om høsten, har det vært at Trond Mohn har sprøytet millioner av kroner inn i Brann-økonomien, hvert eneste år. Men 2019 kan bli første gang på svært lenge at Brann greier seg uten pengegaver fra milliardæren, som er Bergens rikeste mann.

– Jeg kan faktisk ikke huske sist Brann ikke fikk penger fra Trond Mohn, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i klubben. Hun har snart jobbet på Stadion i 15 år.