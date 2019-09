– Jeg har vært fotballinteressert siden jeg var liten, men jeg har aldri hatt noen å spille med. Vennene mine var ikke interessert, så jeg har spilt mest for meg selv. Hvordan man skyter og skrur ballen har jeg lært av meg selv, forteller Alexander Avløs.

Men for to år siden bestemte 24-åringen seg for å starte på fotballaget Hommelvik Guts. Det er et tilbud for personer som ønsker å spille fotball, men av ulike grunner ikke tilhører andre lag.