Terminlisten klar: Slik spilles Toppserien

Norges Fotballforbund og Toppfotball kvinner la onsdag fram kampprogrammet i de 18 serierundene for kvinner.

Se hele spilleplanen her!

De tolv første rundene er også satt opp med fordeling av TV-kamper.

– Det har vært et godt samarbeid mellom NFF, Toppfotball Kvinner og rettighetshaver NRK og Amedia underveis, og vi håper lagene er fornøyd med oppsettet. Den nye seriestrukturen ble dessverre ikke gjennomførbar i år, slik at det blir dobbel serie som vanlig. Ventetiden har vært lang, og årets sesong vil bli ekstra spesiell, men nå gleder vi oss skikkelig til Toppserien endelig sparkes i gang igjen, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

Rosenborg – Lillestrøm er alltid en fotballgodbit, og kampen skal også vises på NRK.

– Rosenborg mot Lillestrøm klinger godt i ørene til alle som er glade i fotball. Vi gleder oss selvfølgelig ekstremt mye til å komme i gang og over at vi i år har bred TV-dekning gjennom NRK og Amedia hver eneste serierunde. Dette vil øke synligheten av idretten og spillerne våre, som er veldig viktig for oss, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Slik spilles de øvrige kampene i 1. serierunde lørdag 4. juli:

Avaldsnes – Lyn, Klepp – Kolbotn, Røa – Arna-Bjørnar, Sandviken – Vålerenga.

Sesongen avsluttes 15. november.