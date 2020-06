Vikings treningskamp mot Sandnes Ulf ble avlyst. Men kamp blir det. Og for første gang siden mars kan du se de mørkeblå i aksjon.

Klokken 18 møter Viking Viking på SR-Bank Arena. Bjarne Berntsen deler troppen sin i to og kjører en internkamp slik at spillerne skal få kamptrening med to uker igjen til seriestart.