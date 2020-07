Slapp med skrekken: Her redder Molde-keeperen tre poeng på tampen

Mjøndalen rystet Molde etter pause, men den regjerende mesteren slet seg til tre poeng.

Christian Gauseth misbrukte en gyllen mulighet for Mjøndalen like før slutt. Svein Ove Ekornesvåg

Molde - Mjøndalen 2–1

En strafferedning av Andreas Linde i sluttminuttene sørget for at Molde tok alle poengene hjemme mot Mjøndalen søndag. Serietoeren vant 2-1.

Molde ledet med to mål, men måtte kjempe hardt for alle poengene hjemme mot Mjøndalen i søndagens eliteseriekamp. Gjestene fikk blod på tann etter reduseringen, men klarte ikke få med seg poeng hjem tros et sent straffespark.

Dermed måtte Vegard Hansens menn igjen reise hjem uten seier fra Molde. Faktisk har Mjøndalen aldri slått de blåkledde i en eliteseriekamp tidligere.

Etter å ha rotet bort to poeng i sluttminuttene mot Kristiansund forrige runde, holdt historien på å gjenta seg søndag. Med fire minutter igjen på klokka, på stillingen 2-1 til Molde, fikk Mjøndalen straffe.

Christian Gauseth hadde muligheten til å sørge for poengdeling, men Andreas Linde i Molde-målet ville det annerledes. Han kastet seg riktig vei og reddet både straffen og tre poeng for de blåkledde.

Dermed ble det nok en trepoenger for Molde, som startet med profilene Magnus Wolff Eikrem og Leke James på benken.

Klokkerent treff

To mål på to minutter sørget for at hjemmelaget kunne gå til pause med en komfortabel ledelse i søndagens kamp.

Først forsøkte Fredrik Aursnes lykken fra rundt 20 meters hold etter halvtimen spilt. 24-åringen traff klokkerent og sendte kula som et prosjektil opp i krysset bak MFK-keeper Sosha Makani.

– Jeg fikk en fin liten pasning fra TC (Tobias Christensen). Så satt jeg den. Det var godt det, sa målscoreren til Eurosport i pausen.

Fredrik Aursnes banket Molde i ledelsen med et nydelig langskudd. Svein Ove Ekornesvåg

Kun minuttet etter 1-0-scoringen måtte Makani hente ut nok en ball, etter at John Kitolano doblet på hel volley fra kanten av femmeteren.

– Kan hende de blir stressa

Begge lag hadde store sjanser til å score i den første omgangen. Et kvarter var spilt da Tobias Christensens fikk en kjempemulighet til å sende hjemmelaget opp i føringen. Men dansken leverte et sleivtreff av de sjeldne da han skulle bredside ballen i mål fra kort hold.

Også Mjøndalen hadde sine sjanser før pausen, men Sondre Liseths forsøk fra kort hold ble avverget av Molde-keeper Andreas Linde, mens tverrliggeren reddet Molde fra baklengs på Tonny Brochmanns skuddforsøk ti minutter før hvilen.

– Molde har ballen mest, men vi har hatt vel så mange sjanser. Får vi et mål kan det hende dem blir litt stressa, sa MIF-trener Hansen til Eurosport i pausen.

To poeng bak

Da Quint Jansen reduserte etter 60 minutter så det ut til at Hansen fikk rett.

Mjøndalen presset en stund på for utligning, og Molde satte innpå kanonene Wolff Eikrem og James for å holde unna. Det klarte de.

Fjorårets seriemester ligger nå to poeng bak Bodø/Glimt som står med full pott etter seks runder. Mjøndalen blir stående med åtte poeng etter de seks første rundene.

Neste runde tar Molde turen til Haugesund, mens Mjøndalen får besøk av Vålerenga.

