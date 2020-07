AaFK har mistet ledelsen i fire av seks kamper: – Vi hadde full kontroll

AaFK-spillerne og Lars Bohinen fortvilte etter at laget igjen ikke klarte å holde på en ledelse i det som var årsbeste.

VÅLERENGA - AaFK 2–2 (0–1)

AaFK har ledet kampene mot Kristiansund, Brann, Strømsgodset og i kveld Vålerenga, men har kun stått igjen med tre poeng totalt sett.

– Det føles ut som at vi mister to poeng. Jeg følte vi hadde full kontroll da vi ledet 2–0. Vi spilte fin fotball og rullet opp, og Vålerenga skapte ikke noe før Shaquill (Sno) mistet ballen ute på høyresiden. Den dobbeltsjansen de fikk i etterkant av det, var med på at Vålerenga kom inn i det. Vi ble litt shaky og Vålerenga scoret et fint 2–1-mål, men det kommer ut av våre egne naive feil. Vi må lære oss å gjøre de riktige tingene til riktig tid, sier Lars Bohinen til Sunnmørsposten.

Han er ikke spesielt imponert over det Sno gjør i forkant av 2–2-scoringen, der han var først på ei takling, men ballen gikk i en Vålerenga-spiller slik at det ble to mot en mot Gudmund Kongshavn.

– Koster oss

– Shaquill var først på ballen, men han prøvde å komme seg ut av situasjonen med ballen i beina. Hadde han bare klarert den ut langs sidelinja, så hadde det vært helt greit. Det var en feilvurdering han gjorde der, som kostet oss, men han vet det godt sjøl. Det kan ikke være slik at alle i spillerstallen skal gå gjennom noen dustete ting, før vi setter ting. Jeg opplever det som at vi mistet to poeng i en meget god bortekamp, sier han.

AaFK-treneren beskriver kampen mot Vålerenga som årsbeste.

– Vi begynner å finne hverandre, vi spilte god fotball og ungguttene gjør mye bra. Parfait har en meget god kamp igjen, mens Markus kommer inn og gjør ting fornuftig. Orry begynner å finne ting på midtbanen, så dette var rett og slett en meget oppløftende prestasjon, sier Bohinen.

Holmbert Fridjonsson kunne smile bredt etter å ha scoret to ganger mot Vålerenga, men smilet forsvant utover andre omgang da hjemmelaget scoret to ganger Fredrik Hagen

Fire mål på seks kamper

For Holmbert Fridjonsson var det tungt å se seieren glippe. Islendingen scoret begge AaFKs mål, og står dermed med fire mål på seks kamper.

– Dette var veldig skuffende. Da vi scoret tidlig i andre omgang, så må vi klare å holde på ledelsen. Vi lot dem komme inn i kampen igjen, så det er klart vi er skuffet, sier islendingen.

Han scoret det første på ei stupheading etter et strålende innlegg fra landsmannen David Olafsson. Det andre målet scoret han med hånden noen centimeter fra målstreken.

– Det skulle ha vært annullert, så der var jeg heldig.

Skulle hatt straffespark

En som definitivt ikke var heldig, var Niklas Castro. Etter kampen mot Mjøndalen kritiserte han nivået på dommerne i eliteserien, og den påstanden ble ikke akkurat svekket da han selv fikk gult kort for filming i andre omgang. Reprisen vist at AaFK-spilleren ble stemplet på foten innenfor 16 meteren.

– Jeg blir tråkket på og har også en sjanse til å skyte der. Da jeg tok ei skuddfinte, så ble jeg tråkket på foten. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre da. Det var surt at det skulle bli slik, men det virket som han hadde bestemt seg for at han ikke skulle gi meg noe, sier Castro.

– Det å få gult kort er noe jeg bare må svelge. Det er kjipt å få gult kort for noe sånt, og jeg skal ikke ha på meg det at jeg prøver å filme.