Kåret til den beste: – Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg

Toppseriens kanskje største stjerne er ikke redd for å peke seg ut. Vålerenga-spiller Sherida Spitse (30) liker å stå for noe.

Sherida Spitse ble kåret til Toppseriens beste sist sesong. Til helgen starter ligaen opp igjen. Ketil Blom Haugstulen

Mette Bugge Aftenposten

Ketil Blom Haugstulen Foto

8 minutter siden

Armene til Vålerengas stjernespiller er fulle av bilder, tall og bokstaver, som nesten alle forteller en historie.

På høyre arm er sønnen Jens og datteren Milla med sine navn. Dessuten har hun bokstaven D for broren Dennis og M for søster Mariska.

– Og her er tallet 8, for det er det jeg alltid har på drakten. Dessuten deler jeg en tatovering med kona mi Jolien, der vi har hver vår halvdel av Mandela, forklarer Spitse.

Det er lett å få øye på oransje, hjemlandet Nederlands farge.

Les Aftenpostens tabelltips: 2020 er året for historisk Vålerenga-gull

Fakta Sherida Spitse Født: 29.05.1990 Sivilstand: Gift, to barn Klubb: Vålerenga Fotball Tidligere klubber: SC Heerenveen, FC Twente og LSK Kvinner Oppvokst: Sneek, Nederland Posisjon: Midtbane Meritter: EM-gull, VM-sølv, seriemester med Twente, 3 x seriemester og tre cuptitler med LSK. Har vært på Årets lag i Norge flere ganger. 178 A-landskamper for Nederland, og scoret 40 mål Vis mer

Oransje må med. Det er jo fargen til Nederland. Ketil Blom Haugstulen

Ruver i norsk fotball

Vålerengas største stjerne ble kåret til Toppserien beste fotballspiller sist sesong.

Sportssjef Eli Landsem uttalte at det aldri har vært en så god spiller i norsk kvinnefotball.

Den nederlandske profilen er regjerende europamester fra 2017. Da scoret hun i finalen. I 2019 spilte hun hele kampen da Nederland fikk VM-sølv etter finaletap for USA. Hun er både Vålerenga og sitt hjemlands kaptein.

previous





fullscreen next Så glad blir Sherida Spitse (t.h.), lagvenninnene Mandy van den Berg og medspillere på Nederlands lag etter å ha vunnet EM-gullet på hjemmebane i 2017. 1 av 2 YVES HERMAN / Reuters

Nå gleder hun seg mest til første seriekamp mot Sandviken borte på lørdag. Ventetiden har vært lang.

Sherida Spitse. Ketil Blom Haugstulen

Stortrives i Norge

Spitse sitter på tribunen på Intility stadion der Vålerenga trener fysiske, taktiske og spilløkter, og der laget skal ta imot Røa i det som blir første kamp på hjemmebane fredag 10. juli.

Treningen er over. Kapteinen har gitt alt, og det er nettopp det trenere og medspillere sier om henne, at hun er så profesjonell.

Spitse kunne gått til flere klubber ute i Europa, men likte seg så godt at hun kom tilbake til Norge. Og da ble det Vålerenga. Tidligere hadde hun vunnet alt med Lillestrøm.

Da Spitse hadde reist hjem og spilte for en nederlandsk klubb, ble hun fristet da telefonen kom fra trener Monica Knudsen. Det var i desember 2017.

– Det hjalp på avgjørelsen at kona ikke hadde noe imot å dra tilbake. Hun er i jobb, men ikke med fotball.

Les også Norske toppklubber har satt et hårete mål: topp fem i Europa innen fire år

Sherida Spitse. Ketil Blom Haugstulen

Tidlig god

Som barn spilte Sherida Spitse fotball fra hun var fem-seks år gammel, og da med gutter. Helt til hun var 16 år holdt Spitse koken med dem.

Allerede som niåring ble hun tatt ut på distriktslag, så gikk veien til U15-landslag og deretter U17. Som 16-åring spilte hun på A-landslaget. Hun er spilleren i Nederland med flest landskamper.

Som tenåring måtte hun fort bli vant til å leve annerledes. Venner som ville ha henne med på noe, fikk nei. Fotballen var førsteprioritet.

Fakta Sesongåpningen i Toppserien Fredag: Rosenborg – LSK Kvinner kl. 19.45 Lørdag: Røa Fotball Elite – Arna-Bjørnar kl. 11.30 Avaldsnes – Lyn kl. 13.00 Sandviken – Vålerenga kl. 14.00 Søndag: Klepp – Kolbotn kl. 15.00 Vis mer

Titlene kom tett i LSK Kvinner. Sherida Spitse feirer allerede i 2014 seriemesterskapet sammen med Lene Mykjåland mot Stabæk i LSK-hallen etter 3–0 mot Stabæk. Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Travelt med to små barn

Sherida Spitse og kona Jolien van der Tuin fikk sønnen for tre år siden. Både han og lillesøster på snart syv måneder går i barnehagen like ved stadion. Livet er hektisk som det er for småbarnsforeldre.

– Jeg merket veldig fort at jeg ikke kunne være irritert lenger da vi fikk barn. Tidligere var det slik at jeg kunne være sur hele neste dag hvis vi hadde tapt. Jeg vil alltid vinne, uansett hva det er. Nå får jeg masse energi av ungene, forteller hun.

Men det som ikke har forandret seg, er at 30-åringen fortsatt tør å si fra hvis det er noe hun mener er feil.

Og hun er slett ikke avhengig av å få klapp på skulderen for å kunne gjøre en god jobb som fotballspiller.

– Jeg er litt annerledes, direkte og hard. Og sier ting. Jeg bryr meg ikke om jeg får ros. Jeg gjør bare jobben min. Dette er min styrke og karakter. Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg. Det gjelder alt i livet, ikke bare i fotball. På landslaget sier medspillerne at de hadde elsket det hvis de var som meg.

Sherida Spitse. Ingen over, ingen på siden i Norge. Hun har markert seg i en rekke sesonger for to klubber. Nå tar hun fatt på en ny med Vålerenga, der avtalen går til 2021. Ketil Blom Haugstulen

Sherida Spitse ler. Hun mener at alle mennesker må være som de er. Alle kan ikke være like.

– Har du hatt noen problemer fordi du er lesbisk og gift med en kvinne?

– Nei. Da jeg var 18 år, sa jeg det til foreldrene mine. Det var litt vanskelig, men gikk fint. Moren min var ikke blind, så hun hadde forstått det. De aksepterte. Hadde de ikke gjort det, hadde de ikke lenger vært foreldrene mine.

– Hvorfor valgte du Norge igjen når du hadde flere andre tilbud?

– Akkurat da Monica ringte hadde jeg ikke noen, men det har vært mange senere. Jeg syntes det var spennende å gå til en klubb med ambisjoner. Jeg tenkte hvorfor ikke?

previous





fullscreen next Fysisk trening på gressmatten, men snart er det kamp. Røa blir motstander hjemme i den andre serierunden. 1 av 2 Ketil Blom Haugstulen

Vil opp og frem

Den første sesongen endte laget på 7. plass, Spitse ble toppscorer med ni mål. I fjor ble det annenplass etter Lillestrøm og tap mot samme lag i cupfinalen.

Men ambisjonene om å vinne er så absolutt til stede. Og Vålerenga er i Champions League kommende sesong.

– Men det er ikke bare å gjøre slik, sier Spitse og knipser med fingrene.

Hun mener at det en stor jobb for å komme helt til topps, men Vålerenga har en god stall i år.

På stadion som Vålerenga benytter, har Sherida Spitse for lengt funnet seg til rette. Hun håper at hjemmelaget skal ha arenaen som sin borg i sesongen. Ketil Blom Haugstulen

Gråt da hun fikk pris

Da den sentrale spilleren ble kåret til årets spiller i Toppserien i fjor, kom tårene. Spitse ble så rørt at hun nesten ikke klarte å få takket. Men hun fikk frem at det var så mange som skulle ha en bit av det trofeet.

– Den prisen betydde veldig mye for meg, sier hun.

Det aller største i karrieren var imidlertid EM-gullet, og at det skjedde i hennes eget hjemland. Hun kaller det perfekt. Med 178 landskamper håper Spitse på mer av det store slaget. Neste mulighet er det utsatte EM i 2022.