Start mistet seieren for andre kamp på rad

Start ledet til pause, hadde fire i stolpen og var det beste laget totalt sett. Men det endte med ett poeng for andre kamp på rad.

Amund Wichne og Jesper Daland fortviler etter baklengsmål mot Sandefjord. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

21. juni 2020 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Sandefjord-Start 2–2

Start tok ledelsen to ganger, ved Mathias Bringaker og Jesper Daland. Men Sandefjord svarte like mange ganger, begge ganger på dødball. Dermed står Start med to poeng fra sine to første kamper. Men denne føler de nok at burde vunnet etter å ha truffet treverket fire (!) ganger.

– Det er surt. Det er disse kampene vi må ta tre poeng i, sier Start-keeper Amund Wichne.

– Ekstremt skuffet. Bortsett fra målene har ikke Sandefjord én målsjanse. Vi har åpnet med to gode kamper, men i stedet for å stå med seks poeng står vi med to, sier Jesper Daland, som scoret Starts andre mål.

Tidlig ledelse

Da Steffen Lie Skålevik satte ballen i nettveggen kort tid inn i kampen, satte han standarden for den første omgangen. Start var det klart farligste laget, og etter 14 minutter Mathias Bringaker gi Start en fortjent ledelse.

En flott pasning fra Eirik Schulze endte hos Kevin Kabran. Han fikk slå upresset på hodet til Bringaker som satte inn 1–0.

Start var det beste laget i den første omgangen, men Sandefjord hadde noen farlige tilløp. Halvveis inn i omgangen fikk hjemmelaget et frispark i farlig posisjon. Amund Wichne kom på halvdistanse der Lars Grorud traff ballen med panna. 1–1 i Sandefjord.

Les også Her trener han med Start som 15-åring. Veien videre ble annerledes enn mange hadde trodd

Dalands første scoring

Men Start fortsatte å produsere. Eirik Schulze skjønte ikke hvordan skuddet hans fra 16 meter ikke gikk i mål. Det ble blokkert, via stolpen og til corner.

Men scoringen skulle komme. Et langt innkast fra Eirik Wichne endte hos Skålevik. Han traff tverrligger, men på returen var midtstopper Jesper Daland og satte inn ledelse rett før pause. Hans første scoring i hans andre eliteseriekamp.

– Den var ferdigscoret, smiler 20-åringen.

Jesper Daland scoret sitt første eliteseriemål. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Glapp på dødball

Ti minutter inn i den andre glapp det på en dødball. Rufo fikk gå opp helt alene på en et innlegg og sette inn utligningen igjen for hjemmelaget.

Etter dette var Sandefjord det beste laget, uten å skape de altfor store sjansene. Stor var derimot sjansen Start fikk halvveis inn i omgangen. Et skudd fra Jesper Daland som hamret i stolpen fra 16 meter. Daland tok seg til håret i fortvilelse over ikke å score sitt andre for kvelden.

To slitne lag slet med å ta tak i kampen mot slutten. De store sjansene uteble selv om feilene ble flere og mulighetene åpnet seg begge veier.

Rett før slutt fikk Start sitt fjerde treff i treverket. Mathias Bringaker fikk headet etter et innlegg, men i tverrligger og over mål.

– Vi burde hatt tre poeng i dag. Det var kjipt at jeg ikke scoret ett til, sier Bringaker.

– Å ha tatt to poeng på disse to kampene er for lite. Vi ledet både i dag og sist, og kunne fort vunnet begge. Da er det irriterende at ikke vi har tatt flere poeng, sier Start-trener Joey Hardarson.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding