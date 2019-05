City-sjefen innrømmer at eventyrsesongen ikke er nok

Lørdag rundspilte Guardiolas mannskap Watford i FA-cupfinalen på Wembley. 6-0-seieren satte punktum for en sesong der også Premier League-trofeet og Ligacup-pokalen fant veien til klubbens etter hvert så velfylte premieskap.

Tro imidlertid ikke at suksessen gir Guardiola arbeidsro og armslag foran fortsettelsen. Tvert imot. Spanjolen er tydelig på at klubbledelsen forlanger mer enn det han har klart å levere denne sesongen.

Fraværet av en europeisk triumf ligger nemlig som en klam hånd over Guardiola. Nylig ble det mesterligaexit i kvartfinalen mot Tottenham.

– Jeg vet at jeg til sjuende og sist vil bli dømt på om vi klarer å vinne mesterligaen eller ikke. Med mindre vi klarer det, er det ikke nok, sier City-sjefen til Sky Sports.

– Dette følger av at jeg er manager. Det vet jeg. Jeg kom til Barcelona, der vi var heldige som vant mesterligaen to ganger på fire år. Folk forventer at jeg er noe spesielt, og at vi skal vinne mesterligaen, og sånn er det fortsatt, tilføyer han.

Manchester City har snublet i mesterligaen år etter år. Det gjør hungeren etter en triumf stadig større.

– I denne klubben er poengrekordene vi har satt og resultatene i de hjemlige turneringene utrolige. Men mesterligaen vinner vi ikke så ofte sammenlignet med det andre, for lagene vi møter er så sterke. Konkurransen er krevende, men vi ønsker å vinne den, sier Guardiola.

Neste sjanse kommer om ett år. Veien mot det som kan bli en etterlengtet triumf starter samtidig allerede til høsten.

Tottenham og Liverpool møtes i inneværende sesongs mesterligafinale. Den går i Madrid lørdag 1. juni.

