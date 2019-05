At styrkeforholdet mellom klubbene skulle se slik ut var vanskelig å se for seg for få år siden. For da Bryne i 45 sammenhengende år spilte ball i de to øverste divisjonene, kjempet Egersund mot Eiger om å være best i egen by.

I fjor krysset veiene. Da plasserte Egersund seg på plassen foran Bryne på tabellen.