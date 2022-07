Fofana-show da Molde inntok tabelltopp: – Noe av det beste som har vært i Eliteserien

(Molde – Tromsø 5–1) Etter uavgjort mot henholdsvis HamKam og Jerv, kom Molde seg tilbake på seierssporet. Det gjorde de anført av en ustoppelig David Datro Fofana (19).

For selv om Tromsø tok ledelsen i kampen, var det aldri noe særlig tvil om hvor poengene skulle ende opp hen på Aker stadion denne søndagen.

Kampens store spiller var David Fofana, Molde-talentet som nå er i ferd med å slå ut i full blomst. Mot Tromsø noterte han seg for to nye scoringer og én målgivende.

– Du ser at det er et voldsomt potensial i gutten med ballen. Det han gjør på det målet har vi sett før på trening, men vi må nok jobbe med å strukturere ham opp uten ball. Vi er på god vei. All ære til ham, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+.

Der Molde-treneren er opptatt av at det fortsatt er rom for forberdring, er Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen full av beundring.

– Han Fofana ... Jeg vet ikke hvordan de har funnet ham, men han var faen meg helt rå. Jeg tror det må være noe av det beste som har vært i Eliteserien, sier Tromsø-veteranen til Discovery+.

Til slutt vant Molde hele 5–1.

Moldenserne står nå med ni kamper uten tap i serien. Ettersom Lillestrøm tapte 0–1 for Viking, inntar Molde tabelltopp da de har bedre målforskjell enn kanarifuglene.

Det var Eric Kitolano som sendte Tromsø i ledelsen med et langskudd etter syv minutter, men bare ti minutter senere utlignet Molde ved Erling Knudtzon. Det var Fofana som sto bak den målgivende pasningen.

Etter Kristoffer Haugens 2–1-scoring fem minutter senere, økte Fofana til 3–1 rett før pause.

Rafik Zekhnini løp fra Tromsø-forsvaret og slo inn mot Fofana som kunne spasere inn sin første scoring i kampen.

Før den tid hadde Fofana flere ganger vist seg frem med noen lekre detaljer. Det er imidlertid 4–1-scoringen til ivorianeren som kommer til å bli husket best.

19-åringen viste både styrke og teknikk da han dro seg forbi Jostein Gundersen og Christophe Psyché. Deretter lobbet han ballen over Tromsø-keeper Jakob Haugaard.

Fofana står nå med seks mål på syv starter i Eliteserien.

Allerede før jubelen hadde lagt seg, kom den femte scoringen. Molde kontret Tromsø i senk, og igjen måtte Haugaard se seg lurt av en lobb, denne gangen signert Markus Kaasa.

Dermed kunne «Molde på topp» runge fra hjemmepublikummet ettersom det ene målet gjør at moldenserne går forbi Lillestrøm på tabellen.

– Vi må være fornøyde med 5-1. Vi er bestandig sånn at det er ting å plukke på. Vi får jobbe på. Vi får en god treningsuke nå, så får vi være godt forberedt mot Haugesund. Det er godt å slippe å bite negler på slutten, sier Molde-trener Moe.