Oppfrisket corona-rutinene etter åpningskampen

LANCING (VG) Norges landslagslege Said Tutunchian velger å ta en «reminder» om corona-rutinene for fotballkvinnene etter åpningskampen mot Nord-Irland. Flere av Norges konkurrenter har fått påvist smitte etter EM-start.

ALTERNATIV MORO: De norske fotballkvinnene under oppvarmingen før de stengte treningen etter 15 minutter i Lancing utenfor Brighton lørdag ettermiddag.

11. juli 2022 15:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

Corona-smitten øker kraftig her i England.

Norges motstander mandag kveld, England, har allerede mistet én spiller som testet positivt på corona. Arsenals Lotte Wubben-Moy er sendt hjem fra EM-troppen, og Nederlands Jackie Groenen testet også positivt etter kampen mot Sverige lørdag.

Mandag kom meldingen om at Østerrikes Laura Wienroither, som også spiller i Norges gruppe, har testet positivt.

Etter kampen mot Nord-Irland var det en rekke journalister som droppet maske da de intervjuet de norske spillerne i pressesonen, til tross for at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) gjennomfører mesterskapet med påbud om bruk av godkjent maske og sosial avstand.

Etter kampen var det flere norske spillere som var i nærkontakt med tilskuere på tribunen.

– Det kan nok være fornuftig med en liten reminder om at alle er årvåkne og gjør gode vurderinger, sier landslagslege Said Tutunchian til VG.

– Når det gjelder journalistene så må UEFA svare for dem, men det gjelder både for lagene og mediene at man ikke skal komme på stadion om man er syk eller har symptomer. Her har både vi i lagene og journalistene et ansvar, sier legen om pressesonen etter kamp.

På søndagens pressekonferanse med Martin Sjögren, Celin Bizet Ildhusøy og Maria Thorisdottir var maskene for fullt tilbake.

Said Tutunchian og landslaget har dette utgangspunktet:

– Vårt budskap til troppen er at vi ikke skal ha kontakt med mennesker som er syke eller har symptomer, og generelt være årvåkne i kontakt med fremmede. Selv om covid er blitt en mild sykdom, så ønsker vi aller helst at alle skal holde seg friske.

– Om én spiller skulle bli smittet så kan det vel ramme et helt lag?

– Vi har gode rutiner for å hindre smitte innad i troppen. Vi vil naturligvis unngå smitte i laget. Omikron gir som oftest lette eller ingen symptomer for unge mennesker, så konsekvensen ved smitte vil normalt være at vedkommende er ute av spill og trening i noen dager, forutsatt at man er symptomfri, sier Said Tutunchian.