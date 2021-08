Angrepsduoen avgjorde: – De er i ferd med å bli et skikkelig radarpar

Spissduoen Meryll Abrahamsen og Emma Rolston sikret tre poeng for Arna/Bjørnar.

Emma Rolston (t.v.) og Meryll Abrahamsen kombinerte på den matchavgjørende scoringen søndag ettermiddag.

29. aug. 2021 16:59 Sist oppdatert 34 minutter siden

– De er i ferd med å bli et skikkelig radarpar, og det er en suksessfaktor når man spiller med to angripere. Det samarbeidet fungerer bare bedre og bedre, sier Arna/Bjørnar Øyvind Nordtveit til BT etter søndagens seier over Stabæk.

Bortelaget fra Nadderud var det førende laget, men et dødelig og direkte angrep fra vertene gjorde at de tre poengene vart værende i Indre Arna.

Meryll Abrahamsen fant spisskollega Emma Rolston med en strålende pasning på ett touch, og sistnevnte gjorde ingen feil da hun rundet bortelagets keeper.

– Jeg så at det var mye rom for Emma å løpe i, så da prøvde jeg å spille ballen i det rommet, og det lyktes jeg heldigvis med, forklarer Abrahamsen.

– Det føles fantastisk! Jeg er kjempeglad akkurat nå, sier Rolston etter å ha avgjort kampen mot Stabæk.

Fakta Arna-Bjørnar - Stabæk 1–0 (1–0) Toppserien, 12. serierunde, Arna Idrettspark Mål: 1–0 Emma Rolston (22. min) Arna-Bjørnar (4–4–2): Moa Edrud – Tanja Myrseth (K), Emelie Susanne Lövgren, Tora Ose, Marte Hjelmhaug – Linnéa Laupstad, Ingrid Jåstad (Julie Madsen fra 66. min), Madeleine Veivgå, Miljana Ivanovic – Emma Rolston, Meryll Abrahamsen (Martine Midtbø fra 90. min) Vis mer

Angriperne Meryll Abrahamsen (t.h.) og Emma Rolston fant tonen i søndagens oppgjør mot Stabæk.

– God forståelse oss imellom

Newzealandske Emma Rolston signerte for Arna/Bjørnar i sommer og scoret på debuten mot Lillestrøm tidligere i august. Lagets trener tror samarbeidet på topp kommer til å forbedre seg ytterligere utover høsten.

– Det er ikke så lenge siden Emma kom, og hun har i tillegg vært skadet, så jeg er helt sikker på at hun og Meryll kommer til å bli enda bedre i lag etter hvert, konstaterer Nordtveit.

Rolston er enig med treneren sin.

– Vi er i ferd med å få en god forståelse oss imellom, og det er utrolig kult at vi fikk det til å stemme i dag. Jeg liker samarbeidet med Meryll svært godt, sier matchvinneren.

Abrahamsen mener de to passer så godt i lag, fordi de har komplementære ferdigheter.

– Jeg liker å ha ballen i beina og involvere meg i spillet, mens Emma liker å springe i bakrom, sier hun.

– Vi begynner å kjenne hverandres bevegelser, og kommer til å levere flere mål og kombinasjoner i løpet av høsten, lover Rolston.

– Samarbeidet fungerer bare bedre og bedre, sier Arna/Bjørnar-trener Øyvind Nordtveit om spissduoen sin.

Direkte angrep sikret ledelse

Første halvdel av 1. omgang var nokså sjansefattig, men på sin første store sjanse, kom scoringen for Arna/Bjørnar.

Meryll Abrahamsen spilte ballen på ett touch i bakrom på perfekt vis til Emma Rolston. Spissen tok seg forbi bortelagets sisteskanse og trillet ballen i det åpne målet. 1–0 til Arna/Bjørnar.

Nevnte Abrahamsen og Rolston fortsatte å vise gode takter og godt samarbeid, men det var Stabæk som var nærmest en utligning i 1. omgang.

Arna-Bjørnar-keeper Moa Edrud ble tvunget til å gjøre flere gode redninger etter forsøk fra Stabæk-spiller Zara Jönsson i 1. omgang.

Emma Rolston ga Arna/Bjørnar ledelsen midtveis i 1. omgang.

Tverrliggertreff på overtid

Stabæk fortsatte 2. omgang som de avsluttet 1. omgang. Zara Jönsson hadde flere farlige forsøk, og Stabæks dødballer skapte konstant trøbbel for hjemmelaget. Et forsøk fra 20 meter på overtid gikk over Edrud og dundret i tverrliggeren - bare noen centimetre fra utligning.

Men bortelaget fra Nadderud var svært lite kliniske foran mål, og klarte ikke å overliste keeper Moa Edrud, som ble kåret til banens beste.

– Vi fortjente ikke seieren i dag. Stabæk har all grunn til å være misfornøyde etter denne kampen. Så ærlige må vi være, sier hovedtrener Nordtveit.

Med litt flaks og en god keeper, sikret A/B sin fjerde seier i 2021-sesongen. Søndagens trepoenger fører Øyvind Nordtveits mannskap opp på 14 poeng og 6. plass i Toppserien.