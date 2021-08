Radaparet sikret heldig seier for Arna/Bjørnar

Stabæk presset på for utligning, men Arna/Bjørnar sto imot og sikret høstsesongens første trepoenger.

Emma Rolston ga Arna/Bjørnar ledelsen midtveis i 1. omgang.

Nå nettopp

Radarparet Meryll Abrahamsen og Emma Rolston senket Stabæk i søndagens kamp i Arna Idrettspark, og sørget for en noe heldig 1–0-seier.

Arna-Bjørnar hadde før søndagen åpnet høstsesongen med ett tap og ett uavgjortresultat.

Søndag ettermiddag fikk de muligheten til å ta høstens første seier da den poengdesperate tabelljumboen Stabæk tok turen til Arna Idrettspark.

Og selv om Stabæk tidvis var det klart beste laget, innfridde Arna-Bjørnar.

Fakta Arna-Bjørnar - Stabæk 1–0 (1–0) Toppserien, 12. serierunde, Arna Idrettspark Mål: 1–0 Emma Rolston (22. min) Arna-Bjørnar (4–4–2): Moa Edrud – Tanja Myrseth (K), Emelie Susanne Lövgren, Tora Ose, Marte Hjelmhaug – Linnéa Laupstad, Ingrid Jåstad (Julie Madsen fra 66. min), Madeleine Veivgå, Miljana Ivanovic – Emma Rolston, Meryll Abrahamsen (Martine Midtbø fra 90. min) Vis mer

Stabæk var det farligste laget søndag ettermiddag,

Dødelig duo

Første halvdel av 1. omgang var nokså sjansefattig, men på sin første store sjanse, kom scoringen for Arna/Bjørnar.

Meryll Abrahamsen spilte ballen på ett touch i bakrom på perfekt vis til Emma Rolston. Spissen tok seg forbi bortelagets sisteskanse og trillet ballen i det åpne målet. 1–0 til Arna/Bjørnar.

Nevnte Abrahamsen og Rolston fortsatte å vise gode takter og godt samarbeid, men det var Stabæk som var nærmest en utligning i 1. omgang.

Svenske Zara Jönsson skapte konstant trøbbel for hjemmelaget, og var Stabæks klart farligste spiller.

Arna-Bjørnar-keeper Moa Edrud ble tvunget til å gjøre flere gode redninger etter forsøk fra Jönsson, og hjemmelaget lyktes med å holde nullen i 1. omgang.

Angriperne Meryll Abrahamsen (t.h.) og Emma Rolston fant tonen i søndagens oppgjør mot Stabæk.

Tverrliggertreff på overtid

Stabæk fortsatte 2. omgang som de avsluttet 1. omgang. Zara Jönsson hadde flere farlige forsøk, og Stabæks dødballer skapte konstant trøbbel for hjemmelaget. Et forsøk fra 20 meter på overtid gikk over Edrud og dundret i tverrliggeren - bare noen centimetre fra utligning.

Men bortelaget fra Nadderud var svært lite kliniske foran mål, og klarte ikke å overliste keeper Moa Edrud, som ble kåret til banens beste.

Med litt flaks og en god keeper, sikret A/B sin fjerde seier i 2021-sesongen. Søndagens trepoenger fører Øyvind Nordtveits mannskap opp på 14 poeng og 6. plass i Toppserien.

Arna/Bjørnar har dermed skaffet seg en fin luke på henholdsvis syv og ni poeng ned til kvalifisering og direkte nedrykk.