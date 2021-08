Brann-ledelsen etter voldtektssiktelsen: – Hele situasjonen er trist og svært uheldig

BERGEN/OSLO (VG) Torsdag ble en person siktet for voldtekt etter nachspiel-skandalen på Brann Stadion. – En sørgelig situasjon, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, er ordknapp om sakens siste utvikling. Hun understreker at saken er sørgelig.

Nachspielskandalen skjedde natt til 10. august. I formiddag ble en av deltakerne på nachspielet siktet etter paragraf 291 i straffeloven, som omhandler seksuell omgang med vold eller truende atferd.

Den aktuelle siktelsen ble tatt ut etter at politiet tok beslag i telefonen hans, noe som betyr at det er en såkalt teknisk siktelse, får VG opplyst.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

I en pressemelding publisert på Branns egne hjemmesider torsdag formiddag, skriver klubben følgende:

«Dette er en alvorlig utvikling i saken. For alle involverte er dette en dypt tragisk og beklagelig sak. Sportsklubben Brann bistår politiet med det vi kan.», skriver klubben.

Etter torsdagens trening stilte hovedtrener Eirik Horneland og daglig leder Vibeke Johannesen opp for media. Hovedtreneren er klar på at han ikke kan si noe om sakens seneste utvikling.

– Det kan ikke jeg kommentere. Det er ikke noe jeg har innsyn i eller kontroll på. Det blir klin umulig for meg å kommentere. Jeg er glad for at politiet er på saken. Da får vi den beste behandlingen av det, sier Horneland til VG.

Brann-trener Eirik Horneland har stått i Brann-stormen etter at han tok over for Kåre Ingebrigtsen tidligere i måneden.

Dagen etter nachspielet, skal Johannesen ifølge BT ha hatt en telefonsamtale med en venninne av den fornærmede i saken, som også hadde vært på det aktuelle nachspielet. Under samtalen fikk Johannesen en forklaring av hva som hadde skjedd kvelden før.

– Hun fortalte også om en hendelse som var «ugrei», men jeg opplevde at hun var litt uklar i forklaringen. For meg var det vanskelig å vurdere om det var skjedd noe straffbart. Jeg har ikke kompetanse til det. Jeg sa også at de burde kontakte politiet fordi de best kunne vurdere om et straffbart forhold var begått, sa Johannesen 17. august, som også presiserte at ordet «seksuelt overgrep» ikke ble brukt i samtalen.

Sett i lys av sakens siste utvikling, svarer Johannesen i dag følgende på spørsmål om vurderingene som ble gjort etter samtalene med både den fornærmede og den siktede for to uker siden:

– Jeg har ikke noen kommentar til den saken nå, og viser til pressemeldingen på klubbens hjemmeside, sier Johannesen til VG.

På direkte spørsmål om hun burde gått til politiet tidligere, er hun klar på at det er noe hun har svart på tidligere.

– Igjen viser jeg til klubbens pressemelding. Hele situasjonen er trist og svært uheldig. Det er en sørgelig situasjon. Jeg håper politiet får gjøre jobben i fred og at de kommer til bunns i sakene de etterforsker.

John Christian Elden er siktedes forsvarer. Han sier dette om Brann-ledelsens håndtering av saken:

– Vi vet at de fikk beskjed om dette få dager etter at hendelsen hadde funnet sted, og diskuterte det med de involverte. De kom frem til at det ikke hadde funnet sted noen straffbare handlinger, før politiet noen dager etter startet etterforskning, sier Elden til VG.

– Hva tenker dere om at Brann-ledelsen i utgangspunktet ikke så noen grunn til å varsle politiet?

– I utgangspunktet er det uheldig at Brann-ledelsen går inn i forkant av politiet. På en annen side, når de ikke visste at det var en politisak, og selv vurderte at det ikke var det, har jeg større forståelse for at de gjorde det. Der vi står i dag, er dette bare en fordel. Det viser at forklaringene som ble gitt av alle de involverte i den innledende fase, ikke representerer noe straffbart.

Politiet etterforsker samtidig en annen sak som omhandler en mulig voldshendelse samme natt etter at en av kvinnene som deltok på nachspielet anmeldte en annen deltager. Den mistenkte i den saken er en annen enn mannen som nå er siktet.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Han skal være anklaget for å ha bitt én av de kvinnelige gjestene, ifølge VGs opplysninger. Bergens Tidende skriver at bitingen er en del av politiets etterforskning.