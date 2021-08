Norges ukjente våpen før Nederland-kampen: – Jeg er deres øyne og ører

Andrew Findlay i Norges støtteapparat var kollega med Nederland-trener Louis van Gaal i to år. – Jeg lærte mye av ham, sier Findlay.

Her står Andrew Findlay og filmer herrelandslagets trening under samlingen i Marbella for noen måneder siden.

Van Dijk. Depay. Wijnaldum.

Nederland kommer til Ullevaal stadion med et gjenkjennelig stjernegalleri onsdag.

Likevel går det norske herrelandslaget inn i det uvisse.

Nederland har nemlig akkurat byttet landslagssjef, fra Frank de Boer til Louis van Gaal.

Heldigvis har Norge et ess i ermet.

Det pekte Ståle Solbakken på da han nylig ble spurt om hvordan Nederland kommer til å spille.

– Det blir ren gjetting. Nå kanskje vi kan gjette litt bedre, i og med at Andrew har jobbet et par år med van Gaal, sa Solbakken på en pressekonferanse.

Data-Andrew

Dersom du ikke vet hvem denne Andrew er, er ikke det så rart. «Jeg gjemmer meg i bakgrunnen», sier han selv.

Men den 32 år gamle datavirtuosen er anerkjent i fotballmiljøet. Så anerkjent at han har jobbet under kjente managere som Sam Allardyce, José Mourinho og nettopp Louis van Gaal. Findlay jobbet for van Gaal fra mai 2014 til mai 2016.

Andrew Findlay har jobbet med flere av verdens mest kjente managere.

Etter fire og et halvt år i analyseteamet til Manchester United, gikk han videre til Wolverhampton. Før han begynte å jobbe med Ståle Solbakken i FC København. Og nå er han altså det norske landslagets analysesjef.

Men hva betyr egentlig det?

– Jeg er en assistent til trenerteamet, deres øyne og ører. Jeg samler inn all bakgrunnskunnskap. Jeg sørger for at vi har videoinnhold om hvordan vi ønsker å spille, slik at vi kan formidle det til spillerne, forklarer Findlay.

For eksempel: Hvis en midtstopper har ballen, hvordan skal midtbanespillerne plassere seg? Sånne ting prøver Findlay og trenerteamet å vise gjennom videoklipp.

«Van Gaal er en sterk personlighet»

Findlay er mye mer enn bare en datanerd. Han er også en godt skolert trener. En viktig del av jobben er å skjønne hovedtrenerens plan for hvordan laget skal spille.

– Hvor godt kjenner du van Gaals spillestil?

– Jeg kjenner prinsippene hans, jeg jobbet jo sammen med ham i to år. Han er en fantastisk trener. Jeg lærte mye fra ham. Nå har han vært fem år borte fra fotballen og observert. Han ser mye fotball og er åpen for å endre seg. Kanskje han har noen nye ideer nå, sier Findlay.

Louis van Gaal har tatt over som Nederland-sjef. Her er han i Manchester United-dagene.

Van Gaal blir ofte kjent som en eksentrisk – eller til og med litt sprø – person. Men Findlay roser nederlenderen:

– Han er en fantastisk person. Han stiller krav og er intens. Forståelsen hans for detaljene kan man lære mye av. Han er en sterk personlighet, og vet hva han vil ha. Samtidig er han flink til å delegere. Han stoler på staben sin. Han får folkene rundt seg til å følge seg verdsatt.

– Hvordan da?

– Han gjorde det klart når du gjorde noe vellykket. Han sa ikke akkurat «bra jobbet», men han sa «okay, la oss gjøre det der igjen».

Fakta Andrew Findlay Alder: 32 år Fra: Bolton i England Jobb: Analysesjef for Norges herrelandslag * Tok en trener- og sportsgrad på Cumbria University * Startet karrieren som praktikant hos Blackburn Rovers * Senere har han blant annet jobbet for Manchester City (aldersbestemte lag), Manchester United og Wolverhampton Vis mer

Febrilsk jobb under kampen

Findlay bruker mye tid foran PC-en. Og i opptakten til og under landslagssamlingen er det «dag og natt», sier han selv.

Mye handler om å forberede videoklipp. Slik at når Solbakken spør om et klipp som viser noe, har Findlay det klart.

I første omgangen mot Nederland kommer han til å jobbe febrilsk på PC-en sin slik at nøkkelsituasjoner kan vises til spillerne i pausen.

– Hvilke Nederland-spillere bør norske supportere frykte?

– Det handler mest om kollektivet. Vi må også huske på at vi har gode spillere, som kan skape trøbbel for dem. Det er innstillingen vår. Men selvfølgelig: De har noen toppspillere i toppklubber.

Den tankegangen deler Ståle Solbakken:

– Vi må konsentrere oss mest om oss selv, og så må vi lansere noen alternativer for hva Nederland mest sannsynlig kan komme med.

